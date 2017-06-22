Председатель градсовета Михаил Вяткин прокомментировал строительство храма-на-воде на ВИЗе

Как передает корреспондент Накануне.RU, такой вариант ему совершенно не понравился.

«Такой храм не должен где-то на ВИЗе размещаться, храм должен размещаться в центре. И площадка, если уж не на воде, то на берегу. Есть две площадки, которые очень хорошо подходят для этих целей: одна — на правом берегу, ближе к вентиляционной вышке, другая — около “Космоса”. Если размещать на ВИЗе, получается, это не городской храм, это локальный, какой-то “местечковый” храм. Но не нужно делать главный храм Екатеринбурга где-то за центром», — пояснил Михаил Вяткин.

Напомним, разместить храм на ВИЗе предлагает председатель национальной палаты архитекторов Михаил Проскурнин. Размещение храма святой Екатерины в этом месте может стать оптимальным решением благодаря «Экспо», на проведение которого в 2025 году Екатеринбург подал заявку.