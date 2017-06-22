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12:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Председатель градсовета Михаил Вяткин прокомментировал строительство храма-на-воде на ВИЗе

Бывший главный архитектор Екатеринбурга, а ныне председатель архитектурно-градостроительного совета города Михаил Вяткин прокомментировал идею строительства храма-на-воде в акватории пруда на ВИЗе — в районе, где возможна застройка площадки для всемирной выставки «Экспо-2025».

Как передает корреспондент Накануне.RU, такой вариант ему совершенно не понравился.

«Такой храм не должен где-то на ВИЗе размещаться, храм должен размещаться в центре. И площадка, если уж не на воде, то на берегу. Есть две площадки, которые очень хорошо подходят для этих целей: одна — на правом берегу, ближе к вентиляционной вышке, другая — около “Космоса”. Если размещать на ВИЗе, получается, это не городской храм, это локальный, какой-то “местечковый” храм. Но не нужно делать главный храм Екатеринбурга где-то за центром», — пояснил Михаил Вяткин.

Напомним, разместить храм на ВИЗе предлагает председатель национальной палаты архитекторов Михаил Проскурнин. Размещение храма святой Екатерины в этом месте может стать оптимальным решением благодаря «Экспо», на проведение которого в 2025 году Екатеринбург подал заявку.

Напомним, рабочая группа по строительству храма святой Екатерины при губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве одобрила концепцию возведения собора в акватории городского пруда. Храм было решено построить на искусственном острове в бухте. Вариант строительства сооружения не на острове и не в акватории участники даже не рассматривали. Инвесторами проекта выступят РМК и УГМК. Согласно опросу фонда «Социум», 42% горожан выступают против нынешнего проекта храма-на-воде, 23% респондентов поддерживают строительство, 13% это безразлично, а 22% ничего об этом не слышали.

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