Председатель градсовета Михаил Вяткин прокомментировал строительство храма-на-воде на ВИЗе
Бывший главный архитектор Екатеринбурга, а ныне председатель
Бывший главный архитектор Екатеринбурга, а ныне председатель
Как передает корреспондент Накануне.RU, такой вариант ему совершенно не понравился.
«Такой храм не должен
Напомним, разместить храм на ВИЗе предлагает председатель национальной палаты архитекторов Михаил Проскурнин. Размещение храма святой Екатерины в этом месте может стать оптимальным решением благодаря «Экспо», на проведение которого в 2025 году Екатеринбург подал заявку.
Напомним, рабочая группа по строительству храма святой Екатерины при губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве одобрила концепцию возведения собора в акватории городского пруда. Храм было решено построить на искусственном острове в бухте. Вариант строительства сооружения не на острове и не в акватории участники даже не рассматривали. Инвесторами проекта выступят РМК и УГМК. Согласно опросу фонда «Социум», 42% горожан выступают против нынешнего проекта