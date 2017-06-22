17 августа Татьяна Марголина отчитается за пять лет работы

С инициативой выступления на указанную тему перед депутатами заксобрания выступила уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Ее доклад планируется заслушать 17 августа.



Сегодня на пленарном заседании краевого парламента также в первом чтении были утверждены поправки в закон Пермского края «Об уполномоченном по правам человека» в части уточнения порядка назначения и досрочного прекращения полномочий уполномоченного в соответствии с последними изменениями в ФЗ «Об уполномоченном по правам человека». Согласно поправкам, после внесения предложений в заксобрание документы по кандидатурам на должность уполномоченного в течение пяти рабочих дней должны быть направлены на согласование федеральному уполномоченному по правам человека.



Татьяна Марголина была назначена уполномоченным по правам человека в Пермском крае в сентябре 2007 года. Согласно действующей редакции закона Пермского края, одно и то же лицо не может быть назначено на должность уполномоченного более чем на два срока подряд. Сегодня госпожа Марголина сообщила, документы кандидатов на должность уполномоченного будут приниматься до 20 августа.