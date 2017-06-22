Порошенко: Соглашение об ассоциации с ЕС заработает 1 сентября

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместно брифинга с главой Европейского Совета Дональдом Туском, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Очень важно, что лидеры европейских государств и президент ЕС, и президент Европейской комиссии сделали все возможное для того, чтобы вступление в действие и завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС наконец-то произошло, это происходит именно в этот день. И с 1 сентября соглашение об ассоциации начинает работать в полном объеме. А для нас, для украинцев, это будет только программа действий, дорожная карта, по дальнейшей имплементации реформ, которые были заложены в соглашении об ассоциации», — заявил он.

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил: «За несколько недель мы завершим работу над соглашением об ассоциации. Это станет следующим шагом на пути для безопасного и стабильного государства».