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12:40 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: Соглашение об ассоциации с ЕС заработает 1 сентября

Соглашение об ассоциации с ЕС заработает 1 сентября.

Источник: 112.ua

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместно брифинга с главой Европейского Совета Дональдом Туском, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Очень важно, что лидеры европейских государств и президент ЕС, и президент Европейской комиссии сделали все возможное для того, чтобы вступление в действие и завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС наконец-то произошло, это происходит именно в этот день. И с 1 сентября соглашение об ассоциации начинает работать в полном объеме. А для нас, для украинцев, это будет только программа действий, дорожная карта, по дальнейшей имплементации реформ, которые были заложены в соглашении об ассоциации», — заявил он.

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил: «За несколько недель мы завершим работу над соглашением об ассоциации. Это станет следующим шагом на пути для безопасного и стабильного государства».

Напомним, что 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Таким образом, последнее государство-член Евросоюза ратифицировало соглашение, и вскоре оно начнет действовать в полном объеме.

Недавно журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Совет ЕС завершит процедуру ратификации Соглашения до саммита в Киеве, который запланирован на середину июля.

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