Порошенко: Соглашение об ассоциации с ЕС заработает 1 сентября
Соглашение об ассоциации с ЕС заработает 1 сентября.
Соглашение об ассоциации с ЕС заработает 1 сентября.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместно брифинга с главой Европейского Совета Дональдом Туском, который транслировал телеканал «112 Украина».
«Очень важно, что лидеры европейских государств и президент ЕС, и президент Европейской комиссии сделали все возможное для того, чтобы вступление в действие и завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС
В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил: «За несколько недель мы завершим работу над соглашением об ассоциации. Это станет следующим шагом на пути для безопасного и стабильного государства».
Напомним, что 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Таким образом, последнее
Недавно журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Совет ЕС завершит процедуру ратификации Соглашения до саммита в Киеве, который запланирован на середину июля.