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14:29 (мск), источник: Tengrinews

Биртанов встал на защиту врачей, изъявших органы у погибшего актюбинца

Министр здравоохранения Елжан Биртанов встал на защиту врачей, изъявших почки у умершего 22-летнего жителя Актюбинской области без согласия родственников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Министр заявил, что та скорость, с которой в Казахстане развивается трансплантология, не дает шансов многим пациентам, в том числе детям, на выживание, вынуждают их ехать за границу за трансплантацией. При этом мы ограничиваем и развитие этой отрасли в нашей стране, отметил Биртанов.

«Если родственное донорство активно развивается, то трупное донорство практически стоит на месте, несмотря на то, что закон принят. Это уже не первый случай, когда такой социальный ажиотаж вокруг этой тематики. Мы понимаем, что для этого есть основания, мы понимаем, что нет единого консенсуса, но это не первый случай, когда врачи обвиняются в том, что они пытались кому-то жизнь спасти», — обратился к населению Елжан Биртанов на отчетной встрече.

Напомним, в Актобе врачи без согласия родных и близких изъяли почки у умершего 22-летнего жителя области, а затем пересадили внутренние органы двум пациентам. Родственники погибшего узнали об этом только в морге.

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