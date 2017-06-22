Рогозин предложил Ван Яню провести комиссию РФ — КНР в Волгограде

Он сообщил, что пригласил вице-премьера КНР Ван Яня провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде.

«В целом у нас должно быть три акцента в работе оргкомитета. Это, конечно, охват молодого поколения информацией о том, что произошло 75 лет назад и почему это имеет в целом стратегическое значение для исхода войны. Молодежь сегодня знает о Сталинграде намного меньше среднего и старшего поколения, поэтому здесь акцент работ однозначен», — сказал он на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Другим направлением работы оргкомитета станут мероприятия по ознакомлению общественности иностранных государств с ролью советской армии в победе над фашизмом и, в частности, коренного перелома в борьбе с нацисткой Германией в ходе Сталинградской битвы.

«Для нас данный юбилей — это возможность напомнить, что сделала наша страна для разгрома нацизма. Мы прекрасно знаем, что сейчас предпринимаются попытки скрыть нашу роль во Второй мировой войне. Достаточно посмотреть некоторые голливудские фильмы и вообще становится непонятно, кто с кем воевал», — отметил вице-премьер.

Он предложил приглашать иностранные делегации в Волгоград и организовывать для них поездки по местам воинской славы, связанных с историей Сталинградской битвы. Рогозин сообщил, что пригласил вице-премьера КНР Ван Яня провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде.