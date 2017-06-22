Илан Шор не явился на рабочее место, хотя вчера его освободили из-под домашнего ареста
Илан Шор не пришёл на работу в мэрию Оргеева, хотя накануне его освободили
Илан Шор не пришёл на работу в мэрию Оргеева, хотя накануне его освободили
Минувшей ночью ему понадобилась помощь врачей. Мэру Оргеева стало плохо ещё вчера во время судебных слушаний. Он даже не дождался оглашения приговора и уехал домой.
Вчера мэра Оргеева приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. До рассмотрения дела в Апелляционной палате Шор будет находится на свободе — под судебным контролем. Он не сможет покинуть страну и должен являться в суд по первому требованию.
Если вердикт судей всё же останется в силе, мэр Оргеева будет отбывать наказание в тюрьме полузакрытого типа. Это значит, что он сможет работать.
Илана Шора признали виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о махинациях в трёх проблемных банках.