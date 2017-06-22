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13:25 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре утвердили нового главного архитектора города

В Краснодаре депутаты городской Думы поддержали кандидатуру Михаила Фролова на должность директора департамента архитектуры и градостроительства города.

Соответствующее решение было принято 22 июня на заседании городской Думы. Ранее Михаил Фролов работал следователем, он также имеет опыт работы в департаменте разрешительной деятельности и контроля Минстроя РФ. Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

Михаил Фролов родился в Мурманской области 9 октября 1985 года, имеет специальность по образованию «Юриспруденция».

С 2007 по 2011 год занимал должности старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району во Владивостоке и старшего следователя Надеждинского межрайонного следственного отдела. С 2013 года по 2014 года работал следователем по особо важным делам в Петербурге.

С 2014 года и по настоящее время является советником отдела разрешительной деятельности Департамента разрешительной деятельности и контроля министерства строительства и ЖКХ РФ в Москве.

Как сообщали Юга.ру, 13 июня мэр Краснодара Евгений Первышов предложил рассмотреть кандидатуру Михаила Фролова на должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.

Ранее в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара произошли кадровые перестановки. Свои посты покинули директор департамента Игорь Медведев и его заместитель Артур Оганов, главный архитектор Игорь Мазурок был частично отстранен от работы. Увольнения, по словам Первышова, связаны с тем, что департамент допустил много системных ошибок, связанных с генпланом.

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