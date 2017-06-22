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16:31 (мск), источник: Янтарный край

Учитель из Озерска Калининградской области озадачил Путина

Учитель географии из города Озерска Калининградской области Алексей Макаров 21 июня в Москве принял участие во встрече с президентом РФ.

Источник: РИА "Новости"

Общение классных руководителей одиннадцатиклассников с президентом состоялось в преддверии Всероссийского дня выпускника.

Основной темой совещания стала организация образовательного и воспитательного процесса в старшей школе.

Алексей Макаров — учитель географии в Озёрской средней школе им. Дмитрия Тарасова, классный руководитель 11 класса.

Его воспитанники постоянно участвуют в интеллектуальных и спортивных состязаниях. Кроме того, школьники активно занимаются внеурочной деятельностью во второй половине дня: военно-прикладными дисциплинами, выполняют научно-исследовательские работы, готовятся к участию в конкурсах.

Вопрос Алексея Макарова главе государства очень актуален для Калининграда и области. Выпускники всё чаще выбирают профессию военного. Они ещё в школьную пору поступают в кадетские классы, уделяя внимание военной подготовке. Однако существует ряд вступительных испытаний в военные вузы, которые очень важны, но мешают образовательного процессу: медкомиссии, тестирования и анкетирование, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области.

Педагог из Озерска предложил Владимиру Путину несколько вариантов решения этого вопроса: «Это можно обязать хотя бы делать в выходные дни, ребята поедут с удовольствием, чтобы не терять время. Потому что срывается процесс подготовки к экзаменам. Ещё один вариант — медицинских специалистов объединять в комиссии и проводить выездные обследования в муниципалитетах региона».

Президент сказал, что даст поручение Министерству обороны РФ для проработки данного вопроса и создания универсального механизма для всех субъектов страны.

По словам временно исполняющей обязанности министра образования Калининградской области Светланы Трусенёвой, это очень важное поручение, решение которого имеет огромное значение для выпускников, мечтающих поступить в военные вузы.

«В Калининградской области ежегодно появляются несколько новых кадетских классов в образовательных организациях. В этом учебном году у нас обучались более 3 700 воспитанников-кадет, в том числе 150 выпускников. В следующем будут получать образование в таких классах четыре тысячи ребят. Многие из них, более 90 процентов, хотят продолжить обучение в военных вузах, но испытывают ряд трудностей при поступлении. И отказываются от мечты. После внедрения нового механизма, уверена, поступать станет не так сложно», — прокомментировала врио министра образования Калининградской области.

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