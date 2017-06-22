Учитель из Озерска Калининградской области озадачил Путина

Общение классных руководителей одиннадцатиклассников с президентом состоялось в преддверии Всероссийского дня выпускника.

Основной темой совещания стала организация образовательного и воспитательного процесса в старшей школе.

Алексей Макаров — учитель географии в Озёрской средней школе им. Дмитрия Тарасова, классный руководитель 11 класса.

Его воспитанники постоянно участвуют в интеллектуальных и спортивных состязаниях. Кроме того, школьники активно занимаются внеурочной деятельностью во второй половине дня: военно-прикладными дисциплинами, выполняют научно-исследовательские работы, готовятся к участию в конкурсах.

Вопрос Алексея Макарова главе государства очень актуален для Калининграда и области. Выпускники всё чаще выбирают профессию военного. Они ещё в школьную пору поступают в кадетские классы, уделяя внимание военной подготовке. Однако существует ряд вступительных испытаний в военные вузы, которые очень важны, но мешают образовательного процессу: медкомиссии, тестирования и анкетирование, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области.

Педагог из Озерска предложил Владимиру Путину несколько вариантов решения этого вопроса: «Это можно обязать хотя бы делать в выходные дни, ребята поедут с удовольствием, чтобы не терять время. Потому что срывается процесс подготовки к экзаменам. Ещё один вариант — медицинских специалистов объединять в комиссии и проводить выездные обследования в муниципалитетах региона».

Президент сказал, что даст поручение Министерству обороны РФ для проработки данного вопроса и создания универсального механизма для всех субъектов страны.

По словам временно исполняющей обязанности министра образования Калининградской области Светланы Трусенёвой, это очень важное поручение, решение которого имеет огромное значение для выпускников, мечтающих поступить в военные вузы.