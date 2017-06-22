В Казахстане предложили создать аналог ФБР
В Казахстане предложили создать аналог американского Федерального бюро расследований, передает Tengrinews.kz.
В Казахстане предложили создать аналог американского Федерального бюро расследований, передает Tengrinews.kz.
Это предложил сенатор Дархан Калетаев при обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы».
Рассматривая передачу КНБ полномочий расследования коррупционных дел в отношении сотрудников Антикоррупционной службы, Калетаев выразил сомнение, что это может вызвать «межведомственные разборки».
«Предлагаю (…) создать в составе КНБ специальную структуру… По типу ФБР», — предложил сенатор.
Замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов заверил, что сотрудники КНБ будут расследовать только преступления, совершенные сотрудниками Нацбюро, специальных органов и военнослужащими.
«Создание специального подразделения считаем излишним», — заключил Ахметжанов.
Сенаторы приняли проект закона. Его направят на подпись президента.