В Казахстане предложили создать аналог ФБР

Это предложил сенатор Дархан Калетаев при обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы».

Рассматривая передачу КНБ полномочий расследования коррупционных дел в отношении сотрудников Антикоррупционной службы, Калетаев выразил сомнение, что это может вызвать «межведомственные разборки».

«Предлагаю (…) создать в составе КНБ специальную структуру… По типу ФБР», — предложил сенатор.

Замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов заверил, что сотрудники КНБ будут расследовать только преступления, совершенные сотрудниками Нацбюро, специальных органов и военнослужащими.

«Создание специального подразделения считаем излишним», — заключил Ахметжанов.

Сенаторы приняли проект закона. Его направят на подпись президента.