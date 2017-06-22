Министр обороны Канады приготовил борщ на фестивале в Оттаве
Министр обороны Канады Харджит Саджан посетил фестиваль украинской диаспоры в Оттаве.
Министр обороны Канады Харджит Саджан посетил фестиваль украинской диаспоры в Оттаве.
На странице фестиваля в Twitter сообщается, что министр продемонстрировал свои кулинарные навыки, приготовив борщ.
«Классно. Министр обороны Канады Харджит Саджан демонстрирует навыки приготовления борща украинской общине Оттавы» , — говорится в сообщении.
Как сообщает iPress.ua, в мае кронпринцесса Дании Мари Кавалье надела темное вышитое платье за $ 1 тыс. от украинских модельеров.