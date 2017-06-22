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13:38 (мск), источник: Ipress.ua

Министр обороны Канады приготовил борщ на фестивале в Оттаве

Министр обороны Канады Харджит Саджан посетил фестиваль украинской диаспоры в Оттаве.

Источник: Ipress.ua

На странице фестиваля в Twitter сообщается, что министр продемонстрировал свои кулинарные навыки, приготовив борщ.

«Классно. Министр обороны Канады Харджит Саджан демонстрирует навыки приготовления борща украинской общине Оттавы» , — говорится в сообщении.

Как сообщает iPress.ua, в мае кронпринцесса Дании Мари Кавалье надела темное вышитое платье за $ 1 тыс. от украинских модельеров.

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