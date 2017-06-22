Януковича вызывают в Оболонский суд на десять заседаний

Повестку обнародовали на официальном сайте суда.

Судебные заседания назначены на 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа.

Как указано в документе за подписью судьи Владислава Девятко, сообщение о вызове в суд направлено экс-президенту на его нынешний домашний адрес в России: город Ростов-на-Дону, улица Еременко, 81, корпус «В».

Напомним, следующее заседание Оболонского районного суда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича состоится 26 июня.

На заседании 29 мая защита Януковича попросила суд обеспечить явку генпрокурора Юрия Луценко. Также адвокаты подсудимого заявили о намерении просить вызвать в суд для допроса Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и спикера ВР Андрея Парубия. В свою очередь Парубий сообщил, что уже давал показания в ГПУ.

Заседание продолжилось 16 июня.

Оболонский райсуд Киева готов обеспечить охрану для экс-президента Виктора Януковича в Украине, если его защита будет ходатайствовать об этом.

Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (пособничество в преступлении), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.