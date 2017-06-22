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14:46 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор советует выезжающим в Европу россиянам привиться от гепатита А из-за гей-парадов

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, выезжающим в Европу, привиться от гепатита А, поскольку в регионе, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), растет заболеваемость этим видом гепатита.

Источник: AP 2017

Совет прививаться ведомство объясняет тем, что с июня по сентябрь этого года в Европе пройдут несколько национальных и международных ЛГБТ-мероприятий, в том числе всемирный фестиваль ЛГБТ в Мадриде (с 23 июня по 2 июля), в котором могут принять участие до 2 млн человек.

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«Хотя риск передачи вируса гепатита А пищевым и водным путями в Испании оценивается как низкий или умеренный, вероятность контактного пути передачи инфекции от человека к человеку оценивается как высокая», — добавляет ведомство.

Большинство случаев заболеваний гепатитом А «зарегистрировано среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами», отмечает Роспотребнадзор, приводя для примера данные органов здравоохранения Португалии и департамента здравоохранения Нью-Йорка.

Российская служба сообщает, что вспышка гепатита А вызывает особую озабоченность ВОЗ с точки зрения общественного здравоохранения из-за возникшего дефицита вакцины против гепатита А во всем мире.

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