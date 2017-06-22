Роспотребнадзор советует выезжающим в Европу россиянам привиться от гепатита А из-за гей-парадов

Совет прививаться ведомство объясняет тем, что с июня по сентябрь этого года в Европе пройдут несколько национальных и международных ЛГБТ-мероприятий, в том числе всемирный фестиваль ЛГБТ в Мадриде (с 23 июня по 2 июля), в котором могут принять участие до 2 млн человек.

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«Хотя риск передачи вируса гепатита А пищевым и водным путями в Испании оценивается как низкий или умеренный, вероятность контактного пути передачи инфекции от человека к человеку оценивается как высокая», — добавляет ведомство.

Большинство случаев заболеваний гепатитом А «зарегистрировано среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами», отмечает Роспотребнадзор, приводя для примера данные органов здравоохранения Португалии и департамента здравоохранения Нью-Йорка.