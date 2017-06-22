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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Польше приняли закон о сносе коммунистических памятников

Польский Сейм принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает местное издание wPolityce.

Источник: AP 2017
За внесение поправок проголосовали 408 депутатов, против — семеро, еще 15 воздержались.

Они вступят в силу через три месяца со дня публикации.

Изменения в законе предполагают демонтаж не только «прославляющих тоталитарную систему» памятников, но и табличек, монументов и бюстов. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

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Поправки не касаются только объектов, не выставленных на всеобщее обозрение, и тех, что располагаются на кладбищах. Сохранятся памятники, необходимые для научных, образовательных или художественных целей. Решение по каждому монументу или названию будут принимать, советуясь со специалистами-историками и культурологами.

Законопроект о запрете пропаганды коммунизма подготовили сенаторы от правящей партии «Право и справедливость» в 2016 году. В марте того же года польские власти заявили о намерении снести около 500 советских памятников. Позже в мае президент Польши Анджей Дуда подписал принятый Сеймом антикоммунистический закон. В пояснительной записке отмечалось, что названия общественных объектов «не могут увековечивать людей, организации, события и даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный режим или пропагандировать такой режим иным способом».

В течение последних лет в Польше осквернили ряд советских мемориалов, в том числе тех, где захоронены солдаты Красной Армии. В ноябре 2015-го в Минобороны России заявляли, что польское государство лидирует в Европе по числу случаев вандализма в отношении советских и российских захоронений. МИД, в свою очередь, призывал Варшаву принять меры по надлежащей охране памятников.

Комментарии
21
А Б
Польша, являясь суверенной страной, и её законодательные органы, законно избранные народом этой страны, имеет полное право на своей территории устанавливать свои собственные правила и решать без чьих-либо советов со стороны, какие памятники ей стоит оставит, а какие - убрать.
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Лоуренс Аравийский
При освобождении Польши от фашистов погибло 600 тысяч советских солдат. Забыть такое - это кощунство. Суверенное государство, не спорю, решать может. А осквернять - нет. Это просто доказывает дикость и бескультурье тех людей, кто в этом участвует, а также тех, кто оправдывает всю эту дикую вакханалию..
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Kлeвeр Удaчи
Мой комент так удалили, что и следов от его присутствия не осталось. А аналогичный комент от А Б остался. Странно так, если ничего не понимать вообще
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