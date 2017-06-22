В Уфу прибыл Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

В аэропорту Уфы их встретили Глава региона Рустэм Хамитов вместе с супругой Гульшат Хамитовой и председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачёв.

В ходе визита состоится встреча Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева. Также в Уфе в рамках Дней культуры Кыргызстана в России пройдёт концерт мастеров искусств Киргизской Республики.

Справка:

В общем объёме республиканского товарооборота со странами СНГ Киргизская Республика занимает пятое место с удельным весом 3,1 процента. Объём внешнеторгового оборота Башкортостана с Кыргызстаном в 2016 году составил 30,7 млн долларов и в основном состоял из экспорта. Среди экспортируемой из Башкортостана продукции — нефтепродукты, а также стальная проволока, каустическая и кальцинированная сода, гербициды, удобрения, пластмассовые изделия, клеёная фанера, ДВП и ДСП.

Основными позициями импорта являются электролампы, изделия из алюминия и меди. На территории республики действуют пять предприятий с участием киргизского капитала, занятых в сфере торговли и деятельности в области права. В 2015 году состоялись Дни культуры и науки Башкортостана в Киргизской Республике. С 2006 года в республике функционирует киргизский национальный центр «Ала-Тоо».

Творческие коллективы и исполнители из Киргизии принимают активное участие в проводимых в Башкортостане конкурсах и фестивалях. Между ведущими вузами Башкортостана и Кыргызстана действуют свыше 30 договоров о сотрудничестве. В 2016/2017 учебном году в университетах республики обучались 60 киргизских студентов.