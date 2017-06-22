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16:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Комитет по бюджету ЗС НО выступил против продажи «борского» понтонного моста

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области выступил против продажи наплавного автодорожного моста через Волгу. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании комитета, 22 июня 2017 года.

Региональное правительство намерено продать этот объект, поскольку в 2017 году будет введен в эксплуатацию новый мост через Волгу — дублер Борского моста, — и необходимости в использовании понтонного моста в этом месте не будет.

Профильный по этому вопросу комитет регионального парламента на заседании 21 июня одобрил приватизацию. Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова 22 июня сообщила, что правительство рассчитывает продать объект за 35−45 млн рублей. «Но это будет аукцион, и сегодня невозможно предсказать, появятся ли желающие его приобрести», — отметила она.

Председатель комитета Александр Шаронов (фракция «Единая Россия») в ходе заседания комитета договорился с министром, что в случае объявления торгов депутатов уведомят о стартовой цене.

При этом большинство членов комитета сочли, что понтонный мост следует оставить в казне региона, а не продавать его. Так, депутат Василий Суханов (фракция «Единая Россия») выразил мнение, что этот мост можно было бы оставить в качестве резервного.

«Потребность в наплавных мостах в Нижегородской области — огромная. По нормативам, только через Оку в Нижнем Новгороде должно быть восемь мостов. Нужно рассмотреть возможность передать этот мост в мобилизационные мощности, и за счет федерального бюджета компенсировать убытки, связанные с его содержанием», — предложил Суханов.

Пивоварова на это ответила, что технические характеристики моста не позволяют его использовать в других местах.

Депутат Юрий Лебедев (фракция «Единая Россия») также выступил против продажи моста, отметив, что объекту нужно найти применение, но не продавать. «Этот мост сильно выручал нижегородцев на протяжении 23−24 лет. Он явно еще свое не отработал», — подчеркнул Лебедев.

Александр Шаронов сказал, что если у депутатов есть сомнения в необходимости продажи того или иного объекта, то его не нужно включать в план приватизации.

По итогам обсуждения большая часть членов комитета проголосовала против продажи наплавного моста.

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