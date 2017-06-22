Комитет по бюджету ЗС НО выступил против продажи «борского» понтонного моста

Региональное правительство намерено продать этот объект, поскольку в 2017 году будет введен в эксплуатацию новый мост через Волгу — дублер Борского моста, — и необходимости в использовании понтонного моста в этом месте не будет.

Профильный по этому вопросу комитет регионального парламента на заседании 21 июня одобрил приватизацию. Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова 22 июня сообщила, что правительство рассчитывает продать объект за 35−45 млн рублей. «Но это будет аукцион, и сегодня невозможно предсказать, появятся ли желающие его приобрести», — отметила она.

Председатель комитета Александр Шаронов (фракция «Единая Россия») в ходе заседания комитета договорился с министром, что в случае объявления торгов депутатов уведомят о стартовой цене.

При этом большинство членов комитета сочли, что понтонный мост следует оставить в казне региона, а не продавать его. Так, депутат Василий Суханов (фракция «Единая Россия») выразил мнение, что этот мост можно было бы оставить в качестве резервного.

«Потребность в наплавных мостах в Нижегородской области — огромная. По нормативам, только через Оку в Нижнем Новгороде должно быть восемь мостов. Нужно рассмотреть возможность передать этот мост в мобилизационные мощности, и за счет федерального бюджета компенсировать убытки, связанные с его содержанием», — предложил Суханов.

Пивоварова на это ответила, что технические характеристики моста не позволяют его использовать в других местах.

Депутат Юрий Лебедев (фракция «Единая Россия») также выступил против продажи моста, отметив, что объекту нужно найти применение, но не продавать. «Этот мост сильно выручал нижегородцев на протяжении 23−24 лет. Он явно еще свое не отработал», — подчеркнул Лебедев.

Александр Шаронов сказал, что если у депутатов есть сомнения в необходимости продажи того или иного объекта, то его не нужно включать в план приватизации.

По итогам обсуждения большая часть членов комитета проголосовала против продажи наплавного моста.