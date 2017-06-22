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14:11 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусский самолет нарушил воздушное пространство Литвы

Белорусский самолет Ан-2 в среду нарушил воздушное пространство Литвы, заявляют в Вильнюсе.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщило в четверг Минобороны Литвы, самолет находился в воздушном пространстве Литвы в 14:03—14:07 и в 14.14−14.17. Нарушение зафиксировано средствами наблюдения за воздушным пространством ВВС Литвы и визуально, пишет interfax.by.

В связи с незаконным пересечением государственной границы Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) начала досудебное расследование.

Тем временем, как заявила агентству BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, в связи с этим инцидентом в четверг будет вручена нота временной поверенной в делах Беларуси в Литве.

Нарушение воздушного пространства Литвы зафиксировано в этом году впервые, заявил BNS офицер по связям с общественностью Штаба ВВС Литвы, старший лейтенант Аудрюс Ашмонтас. По словам офицера, об инциденте был информирован осуществляющий миссию воздушной полиции НАТО контингент, они были готовы реагировать, но нарушение было кратковременным, поэтому цели подниматься в воздух не было.

По словам Ашмонтаса, были попытки установить связь с самолетом, но он был без транспондеров.

BNS отмечает, что в конце апреля воздушное пространство Беларуси нарушил залетевший из Литвы легкий самолет P46T, который пилотировал гражданин Дании. Самолет поднялся с Вильнюсского аэропорта и нарушил предусмотренный в плане полета маршрут долететь до белорусской границы и вернуться, говорят должностные лица Литвы.

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