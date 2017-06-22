Ильсур Метшин: «Работаем в штатном и напряженном режиме»

«Работаем в штатном, напряженном режиме, как и планировали, — подчеркнул глава города. — Не происходит ничего, чего мы не ожидали, идет большая, кропотливая, системная, заранее спланированная работа. Я разговаривал с президентом FIFA Джанни Инфатино и главой Федерации футбола Португалии, они высоко оценили работу городских, республиканских и российских властей, поблагодарили за все, что мы сделали и делаем, сказали, что счастливы в Казани. Ну, а мы будем довольны только тогда, когда разъедутся все гости и можно будет подвести итоги Кубка».

«Конечно, мы мечтаем и об Олимпиаде в Казани. Кубок конфедераций закончится, но вся инфраструктура остается. Любое соревнование такого ранга приближает нас к Олимпиаде, а Кубок конфедераций 2017 года стал завершающим тест-драйвом перед ЧМ-2018. Да, есть отдельные шероховатости, нужно провести дорожные работы, усилить надежность работы электросетей. В целом же город на 95 процентов готов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Через год гостей ЧМ-2018 ждет гораздо более обширная программа. Оперативный штаб Кубка конфедераций в Казани работает 24 часа в сутки, у него есть все возможности реагировать на любое ЧП, но таковых пока нет. Мы сделаем все необходимое, чтобы исключить любые проявления экстремизма. На лаврах мы не почиваем, турпоток в Казань за последние годы увеличился в пять раз. Кубок конфедераций — огромный праздник для нас».

Прояснил мэр и ситуацию с бесплатными билетами на турнир. «Что касается билетов, то это прерогатива FIFA, город не имеет никакого отношения к продаже билетов на Кубок. Лично я купил восемь билетов на свою семью — можете провести журналистское расследование. Так что нет никакой раздачи бесплатных билетов! Есть билеты, выкупленные спонсорами FIFA, — это сотни билетов», — подчеркнул он.