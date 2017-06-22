Ильсур Метшин: «Работаем в штатном и напряженном режиме»
(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Мэр Казани Ильсур Метшин на
(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Мэр Казани Ильсур Метшин на
«Работаем в штатном, напряженном режиме, как и планировали, — подчеркнул глава города. — Не происходит ничего, чего мы не ожидали, идет большая, кропотливая, системная, заранее спланированная работа. Я разговаривал с президентом FIFA Джанни Инфатино и главой Федерации футбола Португалии, они высоко оценили работу городских, республиканских и российских властей, поблагодарили за все, что мы сделали и делаем, сказали, что счастливы в Казани. Ну, а мы будем довольны только тогда, когда разъедутся все гости и можно будет подвести итоги Кубка».
«Конечно, мы мечтаем и об Олимпиаде в Казани. Кубок конфедераций закончится, но вся инфраструктура остается. Любое соревнование такого ранга приближает нас к Олимпиаде, а Кубок конфедераций 2017 года стал завершающим
Прояснил мэр и ситуацию с бесплатными билетами на турнир. «Что касается билетов, то это прерогатива FIFA, город не имеет никакого отношения к продаже билетов на Кубок. Лично я купил восемь билетов на свою семью — можете провести журналистское расследование. Так что нет никакой раздачи бесплатных билетов! Есть билеты, выкупленные спонсорами FIFA, — это сотни билетов», — подчеркнул он.
«Граффити с портретом Роналду на стене гаража, напротив окон его номера в отеле, — это, конечно, никакой не шедевр, это работа молодых, талантливых художников, которые реализуют свой потенциал по согласованию с мэрией. Шло простое наведение порядка в городе, и ничего другого нам в голову не пришло. Тот гараж выглядел неприглядно, но хозяева его подремонтировали, привели в порядок. Получилось симпатичное подмигивающее лицо Роналду. Теперь десятилетиями люди будут знать, где на Кубке конфедераций в Казани жил Роналду. Готовы сделать такой же портрет и Месси, если сборная Аргентины приедет через год в Казань. В нашем городе около 5,2 тыс. многоквартирных домов, площадей для граффити хватит! Что касается самого Роналду, я с ним общался. Чем ярче звезда, тем проще она в общении. Он абсолютно земной, открытый человек, это подкупает, мне было очень приятно с ним общаться», — добавил мэр Казани.