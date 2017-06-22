Начальником управления кадровой политики администрации Краснодара стал Виктор Тушев
Депутаты городской думы Краснодара поддержали кандидатуру Виктора Тушева на пост начальника одного из управлений администрации.
Депутаты городской думы Краснодара поддержали кандидатуру Виктора Тушева на пост начальника одного из управлений администрации.
Его утвердили на должность начальника управления кадровой политики и муниципальной службы городской администрации. На этом посту Тушев сменил Олега Зубрицкого, сообщает
С января 2016 по март 2017 года Тушев возглавлял департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. До этого он был первым заместителем директора департамента внутренней политики края, с 2012 по 2015 годы — председателем избирательной комиссии Краснодара.