Начальником управления кадровой политики администрации Краснодара стал Виктор Тушев

Его утвердили на должность начальника управления кадровой политики и муниципальной службы городской администрации. На этом посту Тушев сменил Олега Зубрицкого, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С января 2016 по март 2017 года Тушев возглавлял департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. До этого он был первым заместителем директора департамента внутренней политики края, с 2012 по 2015 годы — председателем избирательной комиссии Краснодара.