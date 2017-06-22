Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети, в котором приняли участие сотрудники ГИБДД, представители районных администраций, подрядных организаций и общественности, сообщает администрация областного центра.

Отправной точной объезда стал участок дороги, соединяющий Ракитовское и Московское шоссе. С жалобами на качество дорожного покрытия этого участка дороги к главе города обратились Почетные граждане Самары. Олег Фурсов поручил подрядной организации, проводящей работы в районе ТРК «Московский», в течение десяти дней обустроить временную дорогу на участке.

Следующий объект, на который прибыли участники совещания, стала улица Губанова в районе пересечения с Московским шоссе. здесь нет асфальтобетонного покрытия и жители близлежащих домов обратились с просьбой организовать полноценную дорогу.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Олег Фурсов поручил председателю общественного совета микрорайона пообщаться с жителями и в течение недели выяснить, нужна ли временная дорога прямо сейчас, или они готовы ждать проект решения по благоустройству этого участка дороги, на что уйдет в среднем полтора года.