Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети
Общаясь с жителями Самары, глава города заверил, что исторический облик площади Куйбышева будет сохранен в первозданном виде.
Общаясь с жителями Самары, глава города заверил, что исторический облик площади Куйбышева будет сохранен в первозданном виде.
Глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов
Отправной точной объезда стал участок дороги, соединяющий Ракитовское и Московское шоссе. С жалобами на качество дорожного покрытия этого участка дороги к главе города обратились Почетные граждане Самары. Олег Фурсов поручил подрядной организации, проводящей работы в районе ТРК «Московский», в течение десяти дней обустроить временную дорогу на участке.
Следующий объект, на который прибыли участники совещания, стала улица Губанова в районе пересечения с Московским шоссе. здесь нет асфальтобетонного покрытия и жители близлежащих домов обратились с просьбой организовать полноценную дорогу.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Олег Фурсов поручил председателю общественного совета микрорайона пообщаться с жителями и в течение недели выяснить, нужна ли временная дорога прямо сейчас, или они готовы ждать проект решения по благоустройству этого участка дороги, на что уйдет в среднем полтора года.
Начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД УМВД Самары, майор полиции Алексей Тулин обратил внимание на то, что при строительстве новой дороги на этом участке нужно будет особое внимание уделить безопасности пешеходов.
В рамках выездного совещания глава Самары оценил ход ремонтных работ на площади Куйбышева. Общаясь с жителями, Олег Фурсов заверил их, что исторический облик площади будет сохранен в первозданном виде, и пообещал, что к концу октября все работы будут завершены.
Напомним, на площади Куйбышева будет заменено асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт всех четырех скверов, поливочного водовода, системы освещения и ограждения.
Поменяется и техническое оснащение площади: будут смонтированы новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения. Рабочие проложат электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых мероприятий таких, как предстоящий Фестиваль болельщиков Чемпионата мира по футболу.
По время объезда