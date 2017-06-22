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15:37 (мск), источник: УНИАН

Порошенко обсудил с Туском угрозы от реализации «Северного потока-2»

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск обсудили угрозы, которые возникнут после строительства второй нитки газопровода «Северный поток», по которому природный газ будет транспортироваться из России в страны Евросоюза по дну Балтийского моря в обход территории Украины.

Источник: УНИАН

Об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с Туском сегодня в Брюсселе.

«Мы также скоординировали наши позиции насчет угроз, которые несет строительство Россией политически мотивированного энергетического проекта “Северный поток-2”, который является инструментом российской энергетической агрессии против моей страны, и не только против Украины, но и против всего Евросоюза», — заявил он.

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Кроме того, Порошенко отметил важность энергетической диверсификации, энергетической безопасности и эффективного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

Тогда бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», то это лишит Украину 2 млрд долларов прибыли, Словакию — 0,8 млрд долларов, Польшу — 0,4 млрд долларов, а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюз доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты входа российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточных мощностей, чтобы доставить необходимые объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».

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