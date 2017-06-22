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15:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Депутат из Улан-Удэ возглавил рейтинг доходов чиновников

Депутат городского совета Улан-Удэ занял первую строчку в рейтинге доходов госслужащих, составленном Forbes. По данным издания, в 2016 году семейный доход Вадима Бредния составил 2,8 млрд рублей (46 млн долларов).

По данным издания, в собственности регионального парламентария и его супруги более 20 земельных участков, пять жилых домов, два из которых находятся в Таиланде, автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки. Сумарный доход пары за 2016 год составил более 2,8 млрд рублей (46 млн долларов).

Член партии «Единая Россия» Вадим Бредний был избран депутатом горсовета в 2009 году. В прошлом он занимался бизнесом — в 1995 году Бредний открыл продовольственный оптовый центр «Титан». Сейчас в одноименную группу компаний входит розничная сеть, рыбозавод, мясоперерабатывающая фабрика, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.

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Супруга Вадима Бреднего занимает пост управляющего директора компании «Титан». В предыдущий рейтинг Forbes депутат из Улан-Удэ не попал.

Второе место в списке занял сенатор Валерий Пономарев, который, по данным Forbes, является совладельцем рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот», одного из крупнейших промышленных предприятий Камчатки.

Его семейный доход за прошлый год издание оценивает в 2,6 млрд рублей (43 млн долларов). В предыдущем аналогичном списке в 2015 году Пономарев занимал 23-ю строчку с результатом в 373 млн рублей (6 млн долларов).

Третий в рейтинге — глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Доход его семьи, по подсчетам издания, в 2016 году составил 2,3 млрд рублей (38 млн долларов).

Пост главы республики Минниханов занимает с 2010 года, до этого он возглавлял правительство Татарстана, еще ранее — министерство финансов региона. Рустам Минниханов также занимает должность председателя совета директоров «Татнефти».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
10
А Б
Это только самый поверхностный срез данных. Уже ни для кого не секрет, что практически большинство высокопоставленных чиновников РФ имеют недвижимость в Европе, США и других странах, а их дети учатся за рубежом. Потому что они знают - там лучше. Знают по собственному опыту. Впрочем, как известно, каждый народ достоин той власти, которую имеет.
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Ал-др Ал-дров
"...семейный доход Вадима Бредния составил 2,8 млрд рублей"
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Вот это украл так украл)) И, главное - всё по закону! Не придерёшься)) Ну, для того те законы и принимались... Для того в депутаты и лезут.. Нет, у ЭТОЙ страны НЕТ будущего. Если всё останется как сейчас.
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Валерий Харламов
Слава самой честной, заботливой и бескорыстной партии в России - " едросской! Ура товарищи !!!!
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