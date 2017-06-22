Депутат из Улан-Удэ возглавил рейтинг доходов чиновников

По данным издания, в собственности регионального парламентария и его супруги более 20 земельных участков, пять жилых домов, два из которых находятся в Таиланде, автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки. Сумарный доход пары за 2016 год составил более 2,8 млрд рублей (46 млн долларов).

Член партии «Единая Россия» Вадим Бредний был избран депутатом горсовета в 2009 году. В прошлом он занимался бизнесом — в 1995 году Бредний открыл продовольственный оптовый центр «Титан». Сейчас в одноименную группу компаний входит розничная сеть, рыбозавод, мясоперерабатывающая фабрика, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.