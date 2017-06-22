Депутат из Улан-Удэ возглавил рейтинг доходов чиновников
Депутат городского совета
Депутат городского совета
По данным издания, в собственности регионального парламентария и его супруги более 20 земельных участков, пять жилых домов, два из которых находятся в Таиланде, автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки. Сумарный доход пары за 2016 год составил более 2,8 млрд рублей (46 млн долларов).
Член партии «Единая Россия» Вадим Бредний был избран депутатом горсовета в 2009 году. В прошлом он занимался бизнесом — в 1995 году Бредний открыл продовольственный оптовый центр «Титан». Сейчас в одноименную группу компаний входит розничная сеть, рыбозавод, мясоперерабатывающая фабрика, кондитерский цех, ресторан и
Супруга Вадима Бреднего занимает пост управляющего директора компании «Титан». В предыдущий рейтинг Forbes депутат из
Второе место в списке занял сенатор Валерий Пономарев, который, по данным Forbes, является совладельцем рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот», одного из крупнейших промышленных предприятий Камчатки.
Его семейный доход за прошлый год издание оценивает в 2,6 млрд рублей (43 млн долларов). В предыдущем аналогичном списке в 2015 году Пономарев занимал 23-ю строчку с результатом в 373 млн рублей (6 млн долларов).
Третий в рейтинге — глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Доход его семьи, по подсчетам издания, в 2016 году составил 2,3 млрд рублей (38 млн долларов).
Пост главы республики Минниханов занимает с 2010 года, до этого он возглавлял правительство Татарстана, еще ранее — министерство финансов региона. Рустам Минниханов также занимает должность председателя совета директоров «Татнефти».
-------------------------
Вот это украл так украл)) И, главное - всё по закону! Не придерёшься)) Ну, для того те законы и принимались... Для того в депутаты и лезут.. Нет, у ЭТОЙ страны НЕТ будущего. Если всё останется как сейчас.