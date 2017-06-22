Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул

Проект закона предлагает изменения в Трудовой кодекс РФ, «обусловленные практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России».

Проект закона предлагает изменения в Трудовой кодекс РФ, «обусловленные практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России».

В пояснительной записке говорится, что «внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время».

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Одновременно законопроектом исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — поясняют депутаты в документе.

«18 марта — это день воссоединения Крыма с Россией, праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем. Тем более что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота», — также указывается в пояснительной записке.

7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции, события XX века всемирного значения, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории, отмечается в проекте закона.

«Объявление 7 ноября нерабочим днем — это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство — СССР», — пишут авторы в проекте закона.