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14:38 (мск), источник: Интерфакс

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Группа депутатов фракции КПРФ в Госдуме во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым предлагает отменить новогодние каникулы, но сделать нерабочими днями 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Проект закона предлагает изменения в Трудовой кодекс РФ, «обусловленные практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России».

В пояснительной записке говорится, что «внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время».

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Одновременно законопроектом исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — поясняют депутаты в документе.

«18 марта — это день воссоединения Крыма с Россией, праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем. Тем более что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота», — также указывается в пояснительной записке.

7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции, события XX века всемирного значения, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории, отмечается в проекте закона.

«Объявление 7 ноября нерабочим днем — это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство — СССР», — пишут авторы в проекте закона.

Комментарии
12
А Б
Если бы такое предложение поступило лет 50, например, назад, оно могло бы стать основой для нового антисоветского анекдота. А сегодня оно просто вызывает обычный смех без политического подтекста.
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Sergey Vedmanov
А почему нет? Если есть делать. Другой вопрос, что люди часто сидят без работы за свой счёт, именно потому что нет самой работы.
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Sergey Vedmanov
Не понял юмора. Те кто сидит на окладе, получают деньги в полном объёме. Так как каникулы оплачиваемые. А те кто работают по норме и так, либо работают либо нет, если работы нет. Последним вообще на праздники наплевать. Их рабочие дни от официальных праздников никак не зависят. Так в чем прикол? ))
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