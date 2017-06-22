Замглавы администрации Волгодонска покинет свой пост

Согласно информации из официальных источников, чиновник возглавит объединенный филиал двух донских вузов — ДГТУ и ЮФУ.

Кто сменит Игоря Столяра, на посту замглавы администрации города, пока неизвестно.

По словам сити-менеджера Волгодонска Виктора Мельникова, объединенный филиал двух вузов будет «комплексным образовательным учреждением».

«Планируем открыть там много новых направлений, отдать им отдельное помещение и сделать общежитие. Там будут обучаться разным специальностям, которые сегодня востребованы в городе — это педагоги, информационщики, другие профессии», — рассказал глава городской администрации.

Разместится филиал в здании казачьего училища, которое в ближайшее время будет расформировано.