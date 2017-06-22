Замглавы администрации Волгодонска покинет свой пост
Заместитель главы администрации города по экономике Игорь Столяр в ближайшее время покинет свой пост.
Заместитель главы администрации города по экономике Игорь Столяр в ближайшее время покинет свой пост.
Согласно информации из официальных источников, чиновник возглавит объединенный филиал двух донских вузов — ДГТУ и ЮФУ.
Кто сменит Игоря Столяра, на посту замглавы администрации города, пока неизвестно.
По словам
«Планируем открыть там много новых направлений, отдать им отдельное помещение и сделать общежитие. Там будут обучаться разным специальностям, которые сегодня востребованы в городе — это педагоги, информационщики, другие профессии», — рассказал глава городской администрации.
Разместится филиал в здании казачьего училища, которое в ближайшее время будет расформировано.