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15:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Замглавы администрации Волгодонска покинет свой пост

Заместитель главы администрации города по экономике Игорь Столяр в ближайшее время покинет свой пост.

Согласно информации из официальных источников, чиновник возглавит объединенный филиал двух донских вузов — ДГТУ и ЮФУ.

Кто сменит Игоря Столяра, на посту замглавы администрации города, пока неизвестно.

По словам сити-менеджера Волгодонска Виктора Мельникова, объединенный филиал двух вузов будет «комплексным образовательным учреждением».

«Планируем открыть там много новых направлений, отдать им отдельное помещение и сделать общежитие. Там будут обучаться разным специальностям, которые сегодня востребованы в городе — это педагоги, информационщики, другие профессии», — рассказал глава городской администрации.

Разместится филиал в здании казачьего училища, которое в ближайшее время будет расформировано.

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