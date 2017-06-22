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15:06 (мск), источник: РИА Крым

Продление санкций ЕС не повлияет на жизнь крымчан — Мурадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Решение стран-членов Евросоюза продлить на год санкции против Крыма никак не повлияют на жизнь крымчан. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы были к этому готовы, никаких изменений зд.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Решение стран-членов Евросоюза продлить на год санкции против Крыма никак не повлияют на жизнь крымчан. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

ь и происходить не могло. Ничего нового ситуация с продлением санкций не вносит. Наши тылы крепки, с нами великая и сильная Россия со своей позицией и возможностями решения этих проблем. Поэтому эти санкции нужно пропустить мимо внимания. Они абсолютно ничего не привносят в нашу повседневную жизнь", — прокомментировал ситуацию вице-премьер.

По его словам, данное решение стран ЕС является продолжением нелегитимного курса, подрывающего основы международного права.

«Европа санкциями наказывает целый народ за то, что он не так проголосовал. Мне известно мало таких случаев. В свое время германские фашисты наказывали целые народы. Европа соскальзывает в сторону фашистских методов ведения своей политики, в том числе по отношению к крымчанам», — считает Мурадов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС. Нынешние санкции против полуострова должны были истечь 23 июня.

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