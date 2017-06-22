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14:42 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: В Калининграде потери по водопотреблению составляют 34% — это ненормально

По словам главы региона, необходимо срочно решать эту проблему.

Источник: Калининград.Ru

Глава региона Антон Алиханов раскритиковал власти Калининграда за высокий уровень потерь в коммунальных сетях. По его словам, необходимо срочно решать эту проблему.

Я хочу напомнить Александру Георгиевичу Ярошуку о его обязательствах. Мы выделяли деньги на поиск источников потерь. Мы не принимаем для установки тарифа цифру потерь в 34%. По нашим оценкам она составляет 16%, — рассказал Алиханов на заседании общественно-политического совета в среду, 21 июня.

Он подчеркнул, что прирост тарифа частично направляется на оплату аудиторов, которые как раз и занимаются оптимизацией работы коммунальных предприятий.

«В Калининграде теряется объём водопотребления такого города, как Советск. Мне не верится, что это происходит из-за дырявых труб», — заявил Алиханов.

Власти Калининграда разработали проект программы развития коммунальной инфраструктуры города до 2035 года. Документ направили в профессиональные сообщества и объединения для оценки. На реализацию всех намеченных мероприятия потребуется 76 млрд рублей.

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