Алиханов: В Калининграде потери по водопотреблению составляют 34% — это ненормально
По словам главы региона, необходимо срочно решать эту проблему.
По словам главы региона, необходимо срочно решать эту проблему.
Глава региона Антон Алиханов раскритиковал власти Калининграда за высокий уровень потерь в коммунальных сетях. По его словам, необходимо срочно решать эту проблему.
Я хочу напомнить Александру Георгиевичу Ярошуку о его обязательствах. Мы выделяли деньги на поиск источников потерь. Мы не принимаем для установки тарифа цифру потерь в 34%. По нашим оценкам она составляет 16%, — рассказал Алиханов на заседании
Он подчеркнул, что прирост тарифа частично направляется на оплату аудиторов, которые как раз и занимаются оптимизацией работы коммунальных предприятий.
«В Калининграде теряется объём водопотребления такого города, как Советск. Мне не верится, что это происходит
Власти Калининграда разработали проект программы развития коммунальной инфраструктуры города до 2035 года. Документ направили в профессиональные сообщества и объединения для оценки. На реализацию всех намеченных мероприятия потребуется 76 млрд рублей.