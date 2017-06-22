В Минске милиция с 2 июля будет нести службу в усиленном режиме
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиция с 2 июля будет нести службу в усиленном режиме. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиция с 2 июля будет нести службу в усиленном режиме. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Органы и подразделения столичной милиции будут переведены на усиленный вариант несения службы, а все площадки празднования Дня Независимости будут взяты под особый контроль. Делается это в связи с высокой посещаемостью мероприятий.
Традиционно граждане будут допускаться к местам проведения наиболее значимых мероприятий лишь после личного досмотра на
Водителям следует учесть, что 3 июля с 6.00, а затем с 17.00 в районе стелы «Минск — город-герой» будет ограничено движение транспортных средств всех категорий. Одновременно вблизи мест проведения наиболее значимых мероприятий будет ограничено движение грузовиков. В целях предупреждения несанкционированного проезда органами внутренних дел предусмотрено размещение большегрузного транспорта. Это делается для блокирования проезжей части от мест скопления большого количества граждан.
На площадке у стелы «Минск — город-герой» в 10.00 начнется парад войск Минского гарнизона и молодежное шествие, а в 21.00 —
С 20.00 2 июля парковка транспортных средств на территории, непосредственно прилегающей к месту проведения парада, будет запрещена. Пройти к стеле минчане и гости столицы смогут через
Органы внутренних дел города Минска обращают внимание, что в места проведения массовых мероприятий не будут допускать лица в состоянии опьянения, велосипедисты, а также граждане с домашними животными.