В Минске милиция с 2 июля будет нести службу в усиленном режиме

Органы и подразделения столичной милиции будут переведены на усиленный вариант несения службы, а все площадки празднования Дня Независимости будут взяты под особый контроль. Делается это в связи с высокой посещаемостью мероприятий.

Традиционно граждане будут допускаться к местам проведения наиболее значимых мероприятий лишь после личного досмотра на контрольно-пропускных пунктах, оборудованных металлодетекторами. Правоохранители убедительно просят не нарушать общественный порядок, проявлять бдительность, а также уважительное отношение ко всем участникам мероприятий. Во избежание столпотворения необходимо к местам проведения приходить заранее, а также отказаться от проноса крупногабаритных и запрещенных вещей.

Водителям следует учесть, что 3 июля с 6.00, а затем с 17.00 в районе стелы «Минск — город-герой» будет ограничено движение транспортных средств всех категорий. Одновременно вблизи мест проведения наиболее значимых мероприятий будет ограничено движение грузовиков. В целях предупреждения несанкционированного проезда органами внутренних дел предусмотрено размещение большегрузного транспорта. Это делается для блокирования проезжей части от мест скопления большого количества граждан.

На площадке у стелы «Минск — город-герой» в 10.00 начнется парад войск Минского гарнизона и молодежное шествие, а в 21.00 — гала-концерт, который окончится запуском в 23.00 фейерверка в шести точках города.

С 20.00 2 июля парковка транспортных средств на территории, непосредственно прилегающей к месту проведения парада, будет запрещена. Пройти к стеле минчане и гости столицы смогут через контрольно-пропускные пункты. Основная часть их будет сосредоточена у проезжих частей проспектов Победителей и Машерова, по их четным и нечетным сторонам. Для инвалидов, родителей с маленькими детьми и ветеранов будут организованы дополнительные пункты пропуска.

Органы внутренних дел города Минска обращают внимание, что в места проведения массовых мероприятий не будут допускать лица в состоянии опьянения, велосипедисты, а также граждане с домашними животными.