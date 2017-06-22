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15:13 (мск), источник: Ежедневник.by

Сейм Польши принял решение о сносе коммунистических памятников

Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм.

Источник: Ежедневник.by

В апреле 2016 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим», пишет korrespondent.net.

Согласно новым поправкам сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

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