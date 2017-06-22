Сейм Польши принял решение о сносе коммунистических памятников

В апреле 2016 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим», пишет korrespondent.net.

Согласно новым поправкам сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.