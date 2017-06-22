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17:18 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов о снижении тарифов ЖКХ: «Всё будет»

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов уверен, что в регионе будут снижаться тарифы ЖКХ и будет улучшаться качество коммунальных услуг.

Источник: Новый Калининград

«Всё будет то, что вы сказали», — ответил Алиханов на вопрос о снижении платы за коммуналку на брифинге для СМИ после заседания общественно-политического совета в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Очередное заседание общественно-политического совета было посвящено ситуации в сфере ЖКХ.

«Коллеги, которые отвечают за все аспекты ЖКХ, доложили о тех результатах, которые были достигнуты, о тех мероприятиях, которые мы планируем на 5−7−10 лет», — отметил Алиханов.

По его словам, на улучшение качества услуг требуется довольно внушительный объем инвестиций.

«Это и планы газификации дальнейшие — сейчас у нас где-то 66%, мы хотим довести до 76%. На заседании совета предлагались и местные виды топлива, возможности концессии», — добавил врио губернатора. При этом он разъяснил, почему в условиях концессии в Черняховске тариф на отопление снижается, а в Балтийске нет. «Разные объемы вложений. В Черняховске только установить котлы, а в Балтийске — новое строительство. Но Балтийск выигрывает, как минимум, тем, что у них в течение ближайших лет не будет повышаться тариф», — пояснил Алиханов.

Он также сообщил, что не читал публикацию «Нового Калининграда.Ru» «Дорогой Калининград», из которой следует, что тариф на отопление в Калининграде выше, чем в Сыктывкаре, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и некоторых других городах Северо-Западного Федерального округа.

«Направьте нам официальный запрос», — предложил Алиханов в ответ на просьбу проанализировать ситуацию с тарифами и объяснить, почему калининградцы платят больше.

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