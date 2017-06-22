Алиханов о снижении тарифов ЖКХ: «Всё будет»
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов уверен, что в регионе будут снижаться тарифы ЖКХ и будет улучшаться качество коммунальных услуг.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов уверен, что в регионе будут снижаться тарифы ЖКХ и будет улучшаться качество коммунальных услуг.
«Всё будет то, что вы сказали», — ответил Алиханов на вопрос о снижении платы за коммуналку на брифинге для СМИ после заседания
Очередное заседание
«Коллеги, которые отвечают за все аспекты ЖКХ, доложили о тех результатах, которые были достигнуты, о тех мероприятиях, которые мы планируем на 5−7−10 лет», — отметил Алиханов.
По его словам, на улучшение качества услуг требуется довольно внушительный объем инвестиций.
«Это и планы газификации дальнейшие — сейчас у нас
Он также сообщил, что не читал публикацию «Нового Калининграда.Ru» «Дорогой Калининград», из которой следует, что тариф на отопление в Калининграде выше, чем в Сыктывкаре, Петрозаводске,
«Направьте нам официальный запрос», — предложил Алиханов в ответ на просьбу проанализировать ситуацию с тарифами и объяснить, почему калининградцы платят больше.