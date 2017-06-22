На президентских выборах омичам разрешат голосовать без открепительных

Омичам предстоит выбирать депутатов горсовета в сентябре 2017 года, а в марте 2018 года — президента.

«В этот раз усилиями ЦИК, которая попыталась переориентировать законодательство на избирателя, мы имеем два изменения. Одно мы почувствуем уже сейчас, второе — на президентских выборах. Речь о новой технологии изготовлении протоколов участковых избирательных комиссий, где будет использоваться QR-код. Сегодня протокол будет вводиться специальной программой, что исключает человеческий фактор. Теперь участковая комиссия будет приезжать в территориальную комиссию, и по QR-коду считывается вся информация с участка и отправляется в Москву», — сообщил Алексей Нестеренко.

По его словам, эта система сбора информации была опробована на выборах главы Нововаршавки. Там работало пять избирательных участков, на одном произошел технический сбой, поэтому данные пришлось вводить вручную.

На президентских выборах омичи, желающие проголосовать не по месту регистрации, смогут прийти на участки без открепительных.

«Второе — это отмена открепительных удостоверений и возможность проголосовать по месту нахождения человека», — добавил Нестеренко. Председатель облизбиркома отметил, что омичи смогут голосовать без открепительных только на выборах государственных органов, поскольку на выборах органов местного самоуправления это невозможно технически.