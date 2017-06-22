Нестеренко заявил, что цена мандата в этом году возрастет

Выборы депутатов Горсовета VI созыва пройдут в 2017 году в единый день голосования 10 сентября. Жителям Омска предстоит выбрать 40 депутатов от различных политических партий, причем спикер и двое его заместителей будут избираться затем из числа депутатов.

Иван Ходаков, глава Омской городской избирательной комиссии:

— Горсовет у нас состоит из 40 депутатов: половина избирается по спискам, а половина -по одномандатным округам. У нас без сбора подписей избирателей участвуют четыре парламентские партии. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Собирать подписи придется 188 организациям. Таких у нас на удивление много.

При этом в избиркоме предполагают, что выборы будут сложными из-за высокой конкуренции, так как речь идет не просто о формировании городского парламента, а о выборах мэра Омска. Определять кандидатуру будущего мэра предстоит именно вновь избранным депутатам. Выборы назначены на 22 ноября 2017 года. Поэтому, по сути, кто будет контролировать Горсовет, то впоследствии и будет контролировать город.

Зная, что партии будут жестко конкурировать за каждый мандат, в облизбиркоме заранее готовятся к нагрузкам.

Алексей Нестеренко, руководитель избирательной комиссии Омской области:

— Обычно выборы проводятся в единый день голосования. Поэтому за три года мы проведем трое выборов. У нас, конечно, не такие насыщенные выборы будут в Горсовет, как президентские, однако после них будут выборы мэра Омска. Так что цена депутатского мандата возрастет.

Напомним, мэр Омска теперь выбирается не прямым голосованием с участием горожан, а с помощью многоступенчатой системы, где последнее слово остается за депутатами.

Что касается самого Горсовета, то прогнозируется его кардинальное обновление, так как в нынешнем составе было много возрастных депутатов и тех, кто просто устал от политики и больше не готов биться за мандат. Так, о своем неучастии в выборах уже заявила нынешняя спикер Горсовета Галина Горст, которой удавалось в последние пять лет держать баланс политических сил и грамотно сдерживать процесс столкновения интересов, так что никаких расколов и потасовок в ОГС не было даже в самые критические моменты. Кто придет ей на смену — пока не ясно, до исхода выборов о спикерских амбициях заявлять обычно не принято.