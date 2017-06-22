Порошенко проводит встречу с Меркель в Брюсселе
Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом написал
Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом написал
«Президент в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель», — написал он.
Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в его планах провести встречу в «нормандском формате» перед саммитом «Большой двадцатки», который запланирован на
Позже Порошенко заявил, что 26 июня он встретится с Макроном в Париже. Глава государства также анонсировал телефонные переговоры «нормандской четверки» на следующей неделе.