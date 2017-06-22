Впервые в истории Украины: десантники ударили из «Градов» прямо с паромной переправы (фото, видео)

В рамках тактических учений с боевой стрельбой 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ во время форсирования Днепра на пароме из комплекта понтонно-мостового парка подразделение реактивной артиллерии нанес огневое поражения условному противнику из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По сценарию учений, реактивный артиллерийский взвод остановил выдвижение противника на заранее подготовленные рубежи. Этим реактивники обеспечили успешные действия передового отряда летнего десанта во время форсирования водной преграды.

Тактические учения проходили в тесном взаимодействии с подразделениями оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины и армейской авиации.

Руководитель учений Михаил Забродский отметил, что такой способ ведения огня использовался еще во времена Второй мировой войны, однако в истории реактивной артиллерии ВСУ — это впервые.