Ростов и Яньтай стали городами-побратимами
Китайский город Яньтай стал побратимом донской столицы.
Китайский город Яньтай стал побратимом донской столицы.
По информации из официальных источников, соглашение о побратимских отношениях подписано в ходе визита делегации Ростова в КНР.
22 июня состоялись переговоры с руководством Яньтая, в ходе которых глава администрации Ростова Виталий Кушнарев представил южную столицу с точки зрения ее
Также ростовская делегация посетила открытую экономическую зону Яньтая, инвестиции в которую составили около 1 млрд долларов.
Руководители
Напомним, Яньтай стал 13-м