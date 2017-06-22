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17:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростов и Яньтай стали городами-побратимами

Китайский город Яньтай стал побратимом донской столицы.

По информации из официальных источников, соглашение о побратимских отношениях подписано в ходе визита делегации Ростова в КНР.

22 июня состоялись переговоры с руководством Яньтая, в ходе которых глава администрации Ростова Виталий Кушнарев представил южную столицу с точки зрения ее социально-экономического развития.

Также ростовская делегация посетила открытую экономическую зону Яньтая, инвестиции в которую составили около 1 млрд долларов.

Руководители городов-побратимов обсудили возможности потенциального сотрудничества, в частности, размещения ростовских предприятий в открытой экономической зоне и разработки проекта подобной зоны в донской столице.

Напомним, Яньтай стал 13-м городом-побратимом Ростова. Соглашения о побратимских отношениях заключены также с городами Волос (Греция), Гера (Германия), Каяни (Финляндия), Ле-ман (Франция), Дортмунд (Германия), Плевен (Болгария), Глазго (Шотландия), Мобил (США), Анталия (Турция), Чхонджу (Южная Корея), Ереван (Армения), Одесса (Украина).

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