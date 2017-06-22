Ростов и Яньтай стали городами-побратимами

По информации из официальных источников, соглашение о побратимских отношениях подписано в ходе визита делегации Ростова в КНР.

22 июня состоялись переговоры с руководством Яньтая, в ходе которых глава администрации Ростова Виталий Кушнарев представил южную столицу с точки зрения ее социально-экономического развития.

Также ростовская делегация посетила открытую экономическую зону Яньтая, инвестиции в которую составили около 1 млрд долларов.

Руководители городов-побратимов обсудили возможности потенциального сотрудничества, в частности, размещения ростовских предприятий в открытой экономической зоне и разработки проекта подобной зоны в донской столице.