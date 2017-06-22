Василий Голубев остался недоволен ходом строительства азовского стадиона
Губернатор Василий Голубев проинспектировал Азов. Город готовится к грандиозному юбилею — 950-летию, а параллельно — к встрече сборных Чемпионата мира по футболу.
Губернатор Василий Голубев проинспектировал Азов. Город готовится к грандиозному юбилею — 950-летию, а параллельно — к встрече сборных Чемпионата мира по футболу.
В Азове строится стадион, где должны тренироваться спортсмены. Ходом этих работ глава региона оказался недоволен.
К золотому и серебряному значку ГТО Максим добавил ещё одно золото. Все нормативы молодой донской казак сдал на отлично.
«46 метров гранату метнул, за 12,8 секунд пробежал 100 метров, подтянулся 14 раз», — рассказывает участник IV Всероссийского слёта «Готов к труду и обороне» Максим Головко.
Участники IV Всероссийского слёта «Готов к труду и обороне» не только прыгали, бегали и подтягивались. Представители девяти казачьих войск общались, делились опытом, дискутировали на научные темы.
Итоги четырёхдневного форума подводят на сцене. Лучшим вручает награды глава региона. Дом культуры, где проходит закрытие слёта — первая точка на карте Азова в программе рабочей поездки Василия Голубева.
Следующий объект — стадион имени Лакомова. И здесь губернатор получает, скорее, негативные эмоции. Работы на спортивном комплексе, который в 2018 году должен служить тренировочной площадкой для
«Либо вы гарантируете мне организацию работ таким образом, чтобы я видел реальное погашение долгов и по деньгам, и по срокам. Либо вы принимаете условия министерства, у которого есть принципиальная задача — все объекты ЧМ сдать точно в срок. Мы не будем здесь строить питерского по срокам стадиона. Мы будем здесь строить стадион в городе Азове в точно установленный срок», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Василий Голубев потребовал, чтобы о ходе реконструкции стадиона ему докладывали раз в неделю. Пристальное внимание к объекту не только
Программу праздничных мероприятий обсуждают на заседании оргкомитета. Событий запланировано множество: реконструкция знаменитого осадного сидения, джазовый фестиваль с участием Народного артиста России Игоря Бутмана, слёт
«В этот день центральная площадь города станет интерактивным концертным залом, выступят звезды российской эстрады, лучшие творческие коллективы города и
На свой юбилей Азов ждёт немало гостей. По прогнозам, участие в праздничных мероприятиях примут более 20 тысяч человек.