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16:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев остался недоволен ходом строительства азовского стадиона

Губернатор Василий Голубев проинспектировал Азов. Город готовится к грандиозному юбилею — 950-летию, а параллельно — к встрече сборных Чемпионата мира по футболу.

В Азове строится стадион, где должны тренироваться спортсмены. Ходом этих работ глава региона оказался недоволен.

К золотому и серебряному значку ГТО Максим добавил ещё одно золото. Все нормативы молодой донской казак сдал на отлично.

«46 метров гранату метнул, за 12,8 секунд пробежал 100 метров, подтянулся 14 раз», — рассказывает участник IV Всероссийского слёта «Готов к труду и обороне» Максим Головко.

Участники IV Всероссийского слёта «Готов к труду и обороне» не только прыгали, бегали и подтягивались. Представители девяти казачьих войск общались, делились опытом, дискутировали на научные темы.

Итоги четырёхдневного форума подводят на сцене. Лучшим вручает награды глава региона. Дом культуры, где проходит закрытие слёта — первая точка на карте Азова в программе рабочей поездки Василия Голубева.

Следующий объект — стадион имени Лакомова. И здесь губернатор получает, скорее, негативные эмоции. Работы на спортивном комплексе, который в 2018 году должен служить тренировочной площадкой для сборных-участниц Чемпионата мира по футболу, идут с серьёзным отставанием от графика. Подрядчик начал укладывать газон, не оглядываясь на требования FIFA. Реконструкцию площадки пришлось приостановить, отсюда задержка. По проекту, стадион должны сдать через два месяца, а он готов только на треть.

«Либо вы гарантируете мне организацию работ таким образом, чтобы я видел реальное погашение долгов и по деньгам, и по срокам. Либо вы принимаете условия министерства, у которого есть принципиальная задача — все объекты ЧМ сдать точно в срок. Мы не будем здесь строить питерского по срокам стадиона. Мы будем здесь строить стадион в городе Азове в точно установленный срок», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Василий Голубев потребовал, чтобы о ходе реконструкции стадиона ему докладывали раз в неделю. Пристальное внимание к объекту не только из-за Чемпионата мира, но и потому что в этом году Азов отмечает грандиозный юбилей, городу — 950 лет.

Программу праздничных мероприятий обсуждают на заседании оргкомитета. Событий запланировано множество: реконструкция знаменитого осадного сидения, джазовый фестиваль с участием Народного артиста России Игоря Бутмана, слёт городов-побратимов и праздник национальных культур. А также гашение памятной марки, спортивные состязания, ярмарки, выставки. С юбилеем родного города жителей Азова поздравят с борта Международной космической станции. А кульминацией праздника станет 9 сентября.

«В этот день центральная площадь города станет интерактивным концертным залом, выступят звезды российской эстрады, лучшие творческие коллективы города и городов-побратимов. А для молодежи в формате рок-концерта организуют дискотеку. Зрелищным завершением праздничного вечера станет музыкальный салют, подготовленный за счет внебюджетных источников», — рассказал глава администрации Азова Владимир Ращупкин.

На свой юбилей Азов ждёт немало гостей. По прогнозам, участие в праздничных мероприятиях примут более 20 тысяч человек.

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