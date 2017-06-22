Владимир Путин приедет на Кубань на стыковку двух частей газопровода «Турецкий поток»
Значимое событие произойдет 23 июня.
Значимое событие произойдет 23 июня.
Краснодар. 22 июня — Новая Кубань. Как сообщает
«Пиониринг Спирит» будет вести строительство глубоководной части «Турецкого потока». В день судно способно монтировать от 3,5 до 5 км газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 км.
Напомним, газопровод «Турецкий поток» обеспечит прямую поставку российского газа в Турцию и страны Южной и
7 мая под Анапой стартовала укладка морской нити «Турецкого потока».