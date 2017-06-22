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17:09 (мск), источник: Новая Кубань

Владимир Путин приедет на Кубань на стыковку двух частей газопровода «Турецкий поток»

Значимое событие произойдет 23 июня.

Краснодар. 22 июня — Новая Кубань. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент будет присутствовать при соединении мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток» в Анапе. Глава государства будет наблюдать за происходящим с борта судна-трубоукладчика «Пиониринг Спирит», которое считается крупнейшим строительным судном в мире.

«Пиониринг Спирит» будет вести строительство глубоководной части «Турецкого потока». В день судно способно монтировать от 3,5 до 5 км газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 км.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» обеспечит прямую поставку российского газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

7 мая под Анапой стартовала укладка морской нити «Турецкого потока».

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