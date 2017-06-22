Разработка нового Генерального плана Воронежа начнется уже в 2017 году

В четверг, 22 июня 2017 года, депутаты Воронежской городской Думы на прошедшем совета заслушали информацию о том, что в столице Черноземья будет разработана нормативная база в сфере градостроительства.



Врио руководителя управления главного архитектора Людмила Подшивалова рассказала о возможных вариантах решения проблемных вопросов и планируемой работе по совершенствованию местных правовых актов в сфере градостроительства, а также о перспективах развития данной отрасли на территории Воронежа.

По словам чиновницы, с учетом стратегии на перспективу планируется разработка нового Генерального плана. Актуален этот вопрос сейчас по той причине, что срок действия текущего Генплана заканчивается в 2020 году. Работа над новым документом начнется уже в 2017-м. Одновременно с этим будут готовить правила землепользования и застройки. Предполагаются, что они будут соответствовать новому Генплану.

«В действующие правила замлепользования и застройки необходимо внести изменения в части установления предельных максимальных или минимальных параметров размеров земельных участков, разрешенного строительства и объектов капитального строительства», — отметила Людмила Подшивалова. И добавила, что параметры установлены только для 11 территориальных зон.

Сейчас идет доработка проекта изменения в правила землепользования и застройки в отношении еще 21 территориальной зоны. Затем этот документ рассмотрят на публичные слушания. Планируемая их дата 14 июля 2017 года.

«Документ будет направлен на обсуждение в гордому с учетом результатов публичных слушаний», — пояснила Людмила Подшивалова.

Народные избранники заявили о желании ознакомится с проектом правил до публичных слушаний. Ведь проблемных вопросов много, и они требуют тщательной проработки вместе с депутатами и ведущими проектировщиками.