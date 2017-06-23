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10:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода вновь выставила на торги здание санатория «Лесной курорт» в Краснобаковском районе

Как сообщается в материалах на сайте горадминистрации, торги назначены на 18 июля.

Согласно информации, площадь здания выставленного на торги составляет 6,335 тыс. кв. м и вместе с ним продается и земельный участок площадью 2,630 тыс. кв. м. Стоимость здания заявлена в размере 42,179 млн., а участка 526 тыс. рублей.

При этом, согласно требованиям горадминистрации, покупатель обязан будет сохранить функцию здания, а именно использовать его для оздоровительных процедур.

Как сообщалось ранее, впервые на торги данное здание было выставлено на торги еще в 2015 году и по состоянию на конец года торги признавались несостоявшимися уже в 5 раз.

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