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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Китае предложили сажать в тюрьму за исполнение гимна в ненадлежащих местах

В Китае могут ввести наказание за исполнение государственного гимна страны при ненадлежащих обстоятельствах и в неподходящих местах. Авторы документа предлагают запретить исполнение «Марша добровольцев» в неподходящих для этого обстоятельствах — к примеру, на похоронах или в качестве фоновой музыки.

Источник: Reuters

Об этом сообщает The South China Morning Post.

Соответствующий законопроект в первом чтении сейчас рассматривает Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Авторы документа предлагают запретить исполнение «Марша добровольцев» на похоронах или в качестве фоновой музыки в общественных местах, а также в рекламе.

По мнению законодателей, это умаляет величие гимна КНР.

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Запись гимна разрешается делать лишь фирмам, получившим специальное разрешение от властей, не допускается неподобающее поведение во время исполнения «Марша». Нарушение правил исполнения или самовольные изменения в тексте, направленные на снижение градуса торжественности, предлагается карать заключением на срок до 15 суток. Как объяснили авторы законопроекта, эти меры должны способствовать подъему патриотизма в обществе.

Издание связывает внесение законопроекта с рядом скандалов с участием гонконгских болельщиков. В частности, в ноябре 2016 года во время исполнения национального гимна на футбольном матче между командами Северной Кореи и Гонконга болельщики последней скандировали: «Мы — Гонконг!».

«Марш добровольцев» был написан в 1935 году во время Китайско-японской войны. В 1949 году он стал временным гимном КНР, но в годы культурной революции 1966−76 годов его фактически заменила песня «Алеет Восток». В 1982 году «Маршу добровольцев» был официально признан гимном Китая.

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