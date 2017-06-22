Парламент Татарстана принял закон о продовольственной безопасности

«Работа над проектом закона “О продовольственной безопасности Республики Татарстан” велась с конца прошлого года. Он направлен на создание правовой базы, регулирующей планирование выпуска сельхозпродукции, сырья и продовольствия, насыщение рынка Татарстана необходимыми и доступными для населения продуктами питания», — говорится в сообщении.

Проект закона в первом чтении был принят в феврале, в связи с необходимостью более детальной проработки положений законопроекта депутаты продлили срок внесения поправок до мая. В числе основных задач обеспечения продовольственной безопасности значатся устойчивое развитие производства качественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия в объеме, достаточном для удержания значения продовольственной обеспеченности республики.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не раз говорил о важности разрабатываемого документа. По его мнению, поддерживая своего товаропроизводителя, повышая деловую активность сельского населения в продовольственном обеспечении рынка, республика этим законопроектом должна создать возможность организованно собирать сельхозпродукцию и торговать ею.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов подчеркнул, что необходимо совместными усилиями добиваться внесения реальных изменений, которые могли бы защитить паритетные интересы товаропроизводителей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что по итогам 2016 года объем произведенной сельхозпродукции в Татарстане составил 238,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 5% больше 2015 года, республика лидирует в стране по производству молока, занимает второе место по сбору картофеля, четвертое — по производству мяса скота и птицы, восьмое — по сбору зерна и сахарной свеклы. По данным минсельхоза Татарстана, в 2016 году было произведено около 1,8 миллиона тонн молока, более 480 тысяч мяса скота и птицы, собрано 4,3 миллиона тонн зерна, 1,4 миллиона тонн картофеля, 2,3 миллиона тонн сахарной свеклы, более 400 тысяч тонн овощей. В Приволжском федеральном округе Татарстан по производству сельхозпродукции занимает первое место, по стране — входит в тройку лидеров после Краснодара и Ростова.