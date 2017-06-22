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17:10 (мск), источник: Volga News

«Ростелеком» представил губернатору новые проекты в Самарской области

В четверг, 22 июня, состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

Во встрече также приняли участие старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом Владимир Кириенко, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Волга» Дмитрий Проскура, директор самарского филиала Сергей Иванов и заместитель председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.

Темой совещания стала реализация новых проектов компании «Ростелеком» на территории Самарской области.

«Мы считаем, что у нас есть хорошие возможности для развития в регионе, — заявил Михаил Осеевский. — Наша компания будет ключевой в реализации программы цифровой экономики. Она позволит сделать очередной шаг вперед в структурных реформах, в использовании больших объемов информации, для повышения эффективности производства, повышения качества жизни».

Губернатор поблагодарил руководство «Ростелеком» за проявленную инициативу. «Мы заинтересованы в новых проектах и в рамках подготовки к чемпионату мира, и не только, — подчеркнул он. — Поэтому ваш приезд очень важен».

Михаил Осеевский рассказал о ходе выполнения программы устранения цифрового неравенства, которая должна обеспечить высокоскоростным доступом в интернет жителей небольших населенных пунктов.

«К концу этого года по Самарской области работы будут завершены почти на 50%», — заверил он.

Cамарским филиалом ПАО «Ростелеком» построены волоконно-оптические линии связи и заключены контракты на оказание услуг связи с 549 школами из 818 (67%). Еще 127 школ планируют подключить к сети в текущем году, 142 школы — в 2018 году.

Также компания «Ростелеком» планирует в течение месяца приступить к выполнению в регионе новой программы, которая разработана по поручению президента. Она предусматривает подключение к высокоскоростному интернету медицинских учреждений, что поможет заложить технологические основы для телемедицины.

«Будут выбраны подрядчики, согласован перечень учреждений, — рассказал о ближайших планах Михаил Осеевский. — И в начале следующего года часть из них уже будет подключена».

Продолжится и реализация проекта по созданию системы фотовидеофиксации в Самаре на Московском шоссе, улицах Ново-Садовой, Дальней, Арена-2018. По состоянию на 1 января 2017 г. на дорогах Самарской области использовалось 394 специальных технических средства, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и видеосъемки.

Кроме того, на территории технопарка «Жигулевская долина» был создан центр обработки данных системы. В этом году в рамках контракта заключенного с ПАО «Ростелеком» предусмотрено размещение еще 498 таких спецсредств. Дополнительно областной ГИБДД было определено 130 точек, где во время проведения чемпионата мира по футболу необходимо разместить спецсредства для контроля безопасности. Общая стоимость проекта составляет 942 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО «Ростелеком» в настоящее время создается корпоративная региональная образовательная сеть связи государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на базе волоконно-оптических линий связи.

К настоящему времени Самарским филиалом ПАО «Ростелеком» построены волоконно-оптические линии связи и заключены контракты на оказание услуг связи с 549 школами из 818 (67%). Еще 127 школ планируют подключить к сети в текущем году, 142 школы — в 2018 году. Объем капитальных вложений ПАО «Ростелеком» по проекту на начало апреля 2017 г. составил 228,8 млн рублей.

В свою очередь, Николай Меркушкин отметил, что информационные технологии в регионе достаточно развиты, есть сильные предприятия в IT-сфере. Также большое внимание им уделяется и в области образования.

К примеру, Самарская область сотрудничает с одним из крупнейших вузов страны — Санкт-Петербургским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Совместными усилиями в регионе была запущена уникальная магистерская программа по специальности «Программное обеспечение интеллектуальных систем и технологий». Инициатором проекта и одновременно площадкой для его реализации стала самарская IT-компания «Открытый код».

«У нас очень хорошие специалисты в Самарском национальном исследовательском университете, — рассказал губернатор. — По подготовке IT-специалистов это один из лучших вузов в стране».

«Они у нас проходят стажировку, — заметил Михаил Осеевский. — Часть потом приходит на работу».

Также губернатор отметил, что обучение будущих специалистов по информационным технологиям будет вестись и в Центре одаренных детей: «Вчера рассматривали проект новой школы для Центра, здесь будут обучаться талантливые дети с 7−8 класса. Информационные технологии будут там одним из ключевых предметов».

Кроме того, Николай Меркушкин отметил, что несколько лет назад в школах региона ввели такие предметы, как робототехника и программирование, закуплено оборудование и методические материалы. Вводится обучение азам компьютерной грамотности и во вновь открывающихся детских садах.

«Без этого сегодня просто невозможно движение вперед, — подчеркнул губернатор. — И то, что делаете вы, необходимо».

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