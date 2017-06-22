Ле Пен предстанет перед судебными следователями из-за скандала о трудоустройстве в ЕП

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен предстанет перед французскими судебными следователями в связи с предполагаемым фиктивным трудоустройством сотрудников партии в Европарламенте (ЕП). Эту информацию агентству France-Presse подтвердила в четверг сама Ле Пен.

При этом, по данным агентства, депутат Национального собрания от «Национального фронта» Луи Алио, который также был вызван к следователям для дачи показаний, отказался это сделать.

Французские судебные следователи подозревают «Нацфронт» в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов «Национального фронта», которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

Еще в марте следователи неоднократно пытались допросить Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. Также лидер «Нацфронта» говорила, что ответит на вопросы следователей только после окончания президентской избирательной кампании.