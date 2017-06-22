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19:07 (мск), источник: УНИАН

Евросоюз сегодня продлит санкции против РФ — Порошенко

Решение продлить санкции против России будет принято Евросоюзом по письменной процедуре после рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.

Источник: УНИАН

Президент Петр Порошенко заявляет, что Совет Евросоюза на заседании продлит антироссийские санкции до полной имплементации Минских соглашений. Об этом Порошенко сказал сегодня журналистам в Брюсселе.

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«У нас была сегодня достаточно насыщенная программа… Почему сегодня очень важный день и почему мы сегодня должны быть в Брюсселе? Потому что именно сегодня состоится заседание Совета ЕС, где будут приняты решения, теперь мы уже точно знаем, я очень осторожен в прогнозах, о продлении санкций против РФ до полной имплементации Минских соглашений, в том числе и их компонента безопасности», — заявил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что лидеры Евросоюза не будут обсуждать продление экономических секторальных санкций против Российской Федерации, связанных с выполнением Минских договоренностей, поскольку решение примут постоянные представители стран-членов ЕС.

Напомним, на саммите Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эманнуэль Макрон проинформируют лидеров стран и правительств о выполнении Минских договоренностей, решение о продлении действия санкций против России будет принято позже. В частности, решение продлить экономические секторальные санкции для России, связанные с выполнением Минских договоренностей, будет принято Евросоюзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.

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