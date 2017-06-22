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18:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода проверила декларации о доходах более 1,5 тысяч муниципальных служащих

Департаменту организационно-кадрового обеспечения поручено проводить систематический анализ коррупционных рисков в деятельности администрации города.

Администрация Нижнего Новгорода проверила декларации о доходах более 1,5 тысяч муниципальных служащих, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина провела очередное заседание комиссии по противодействию коррупции.

В ходе мероприятия исполняющий обязанности директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Эльвира Габелева проинформировала о результатах предоставления и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений Нижнего Новгорода, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год.

До 30 апреля указанные сведения должны были предоставить 1579 сотрудников (в 2016 году — 1557), из них 597 руководителей. По результатам анализа инициирована выборочная проверка достоверности и полноты представленных сведений в отношении 31 муниципального служащего.

В отношении девяти человек проверочные мероприятия завершены, декларации еще 22 сотрудников находятся на стадии проверки. В ближайшее время будет назначена подобная проверка сведений, представленных семью руководителями муниципальных учреждений.

По итогам заседания Мария Холкина поручила департаменту организационно-кадрового обеспечения проводить систематический анализ коррупционных рисков в деятельности администрации города и вносить предложения по оптимизации перечня должностей с коррупционными рисками, замещение которых предполагает представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сведения должны были предоставить 1579 сотрудников, из них 597 руководителей. По результатам анализа инициирована выборочная проверка достоверности и полноты представленных сведений в отношении 31 муниципального служащего.

«Необходимо постоянно проводить проверки по каждому случаю несоблюдения запретов и ограничений, несоблюдения требований к служебному поведению и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. А по итогам проверок совместно с правоохранительными органами осуществлять необходимые мероприятия», — сказала Мария Холкина.

Она также подчеркнула важность обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции в соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной кадровой политики на 2017−2019 годы».

Кроме того, заместитель главы администрации города предложила управлению МВД России по Нижнему Новгороду ежеквартально представлять информацию о выявленных фактах несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а также требований, установленных антикоррупционным законодательством.

«Я также хочу попросить представителя прокуратуры на очередном заседании комиссии по противодействию коррупции проинформировать нас и руководителей структурных подразделений администрации города об итогах вашей проверки и выявленных нарушениях по результатам предоставления сведений о доходах муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год», — обратилась к сотрудникам прокуратуры Мария Холкина.

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