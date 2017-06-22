Администрация Нижнего Новгорода проверила декларации о доходах более 1,5 тысяч муниципальных служащих, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина провела очередное заседание комиссии по противодействию коррупции.

В ходе мероприятия исполняющий обязанности директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Эльвира Габелева проинформировала о результатах предоставления и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений Нижнего Новгорода, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год.

До 30 апреля указанные сведения должны были предоставить 1579 сотрудников (в 2016 году — 1557), из них 597 руководителей. По результатам анализа инициирована выборочная проверка достоверности и полноты представленных сведений в отношении 31 муниципального служащего.

В отношении девяти человек проверочные мероприятия завершены, декларации еще 22 сотрудников находятся на стадии проверки. В ближайшее время будет назначена подобная проверка сведений, представленных семью руководителями муниципальных учреждений.