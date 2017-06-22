Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Борис Грызлов: Украина предприняла дерзкую попытку в Донбассе
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Русофобская одержимость» Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил новые санкции со стороны США
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
18:48 (мск), источник: РБК

Россия ведет переговоры об отправке в Сирию войск Казахстана и Киргизии

О переговорах с казахскими и киргизскими властями сообщил глава комитета по обороне Госдумы Шаманов. О возможном размещении в Сирии военных из Казахстана и Киргизии заявил и представитель президента Турции.

Источник: Reuters

В зонах деэскалации в Сирии могут быть размещены военные из Казахстана и Киргизии, сообщает «РИА Новости». Как сообщил агентству глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, в настоящее время российские власти ведут переговоры по этому вопросу с Астаной и Бишкеком.

Читайте также
Пентагон рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Сирии

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — заявил Шаманов.

Депутат также пояснил, что параллельно идут переговоры и с Турцией.

Ранее сегодня представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил телеканалу Haberturk, что в ходе переговоров со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации в Сирии казахских и киргизских военных.

Однако всё это требует детальной работы: рассматриваются карты: кто откуда войдет, сколько солдат и где расположат. То есть — 300 или 500 солдат нужно? Сейчас в Идлибе проживают более миллиона человек. Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться.
Ибрагим Калын
Представитель президента Турции
Читайте также
Лавров посетовал на недостаток координации при освобождении «столицы ИГ»

4 мая 2017 года на переговорах в столице Казахстана делегации из России, Ирана и Турции подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии на линиях соприкосновения правительственных и оппозиционных войск. В соответствии с документом эти зоны будут располагаться в провинции Идлиб и некоторых частях провинций Латакия, Алеппо и Хама, Хомс, Деръа и Эль-Кунейтра, а также в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Вдоль границ зон деэскалации планируется создать «полосы безопасности» контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, а внутри них должны быть запрещены любые боевые действия между конфликтующими сторонами.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в будущем установленный для четырех зон безопасности в Сирии режим деэскалации в будущем будет распространен на всю территорию страны.

Казахстан и Киргизия вместе с Россией, Арменией, Таджикистаном и Белоруссией входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
МИД России счел весьма вероятным, что лидер ИГ убит
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
В Госдуме поддержали введение ареста на 15 суток за мат в семье
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду (фото)
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России
В Женеве арестовали финансовые гарантии Украины на «Евровидение»
Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов
Спорт
«Криштиану сделал из Васина отбивную». Реакция зарубежных СМИ Что пишут газеты о матче Россия — Португалия
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Экологи просят отклонить закон о реновации жилья
Сделки с жильем защитит нотариус
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь