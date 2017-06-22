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18:47 (мск), источник: Новая Кубань

В Гордуме Краснодара сократят число депутатов

Количество парламентариев уменьшится на 12 человек.

Краснодар. 22 июня — Новая Кубань. Об этом стало известно по итогам 38-го заседания городской Думы, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Депутаты внесли изменения в Устав муниципального образования, согласно которому на выборах в 2020 году в законодательный орган Краснодара пройдут 36 человек, тогда как сейчас Дума состоит из 48 народных избранников. 26 депутатов будут избираться по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.

Также краснодарские парламентарии обратились к губернатору Кубани и Законодательному Собранию Краснодарского края с просьбой выделения средств на строительство дорог в земельных массивах, предоставленных многодетным семьям.

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