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18:54 (мск), источник: РИА Новости

В Швейцарии арестовали финансовые гарантии Украины на «Евровидение»

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве, сообщается в четверг на сайте соорганизатора конкурса, украинского телеканала «Первый национальный».

Источник: РИА Новости

Как отмечается в сообщении, для обеспечения подготовки и проведения «Евровидения» Украина предоставила Европейскому вещательному союзу финансовую гарантию в сумме 15 миллионов евро.

Фоторепортаж
«Евровидение-2017»

«Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться. Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, Национальная общественная телерадиокомпания Украины обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством.

Украина получила право принять «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Комментарии
2
Alex Heavy
Эти деньги давно в киеве поделили!!!
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ЕвГений Косперский
Цэ зрада!!!
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