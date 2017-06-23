Николай Меркушкин провел прием жителей Самарской области

«Наши чиновники и сотрудники регпалаты подошли к этому вопросу безответственно. Мы поможем вам», — сказал Николай Меркушкин. Глава региона пояснил, что часть средств, которые причитались молодым семьям по жилищным сертификатам, будут выделены за счет резервного фонда губернатора, еще часть будет выплачена мэрией Тольятти.

Ситуация для семьи осложняется тем, что Мария и Олег Шестопаловы приобрели квартиру и заключили с продавцом соглашения о перечислении части ее стоимости за счет бюджетных средств. В похожем положении оказалась и семя Остроумовых.

«Свой сертификат мы получили за две недели до нового года, но мы не смогли его использовать, так как регпалата не работала по техническим причинам. В итоге, хотя и срок его действия составляет семь месяцев, средства в прошлом году использованы не были и вернулись обратно в Москву. И теперь нам говорят, что этих денег нет», — рассказала губернатору Мария Шестопалова.

Дело в том, что обе семьи стоят в очереди на улучшение жилищных условий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2015−2020 годы. В конце прошлого года Шестопаловы и Остроумовы получили свидетельства о право на получение социальных выплат на приобретение жилья.

Конечно, ни один прием губернатора не обходится и без решения вопросов, касающихся конкретных семей. Так, сегодня к Николаю Меркушкину обратились молодые семьи Шестопаловых и Остроумовых из Тольятти.

Перечень вопросов очень разный: здесь и строительство детского сада, и создание государственной хоккейной школы, и улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных средне-специальных образовательных учреждений.

Перечень вопросов очень разный: здесь и строительство детского сада, и создание государственной хоккейной школы, и улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных средне-специальных образовательных учреждений.

Перечень вопросов очень разный: здесь и строительство детского сада, и создание государственной хоккейной школы, и улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных средне-специальных образовательных учреждений.

Жители села Подстепки Ставропольского района губернии Юлия Михайлова и Алена Егорова рассказали Николаю Меркушкину о проблеме с наличием мест в муниципальном детском саду «Золотой ключик», очередность уже превышает 190 человек.

Сейчас в Подстепках проживает более десяти тысяч человек и население постоянно растет. Только за последний год население села увеличилось на полторы тысячи человек.

«У нас частный инвестор построил детский сад на 100 мест, дошкольное учреждение принято госкомиссией и готово принять детей. Родители вышли с предложением о выкупе детского садика в государственную собственность, чтобы он стал доступным для всех жителей, и мы просим оказать содействие в решении этого вопроса. Мы уже уточнили, стоимость детского сада составляет 80 млн рублей», — рассказали местные жительницы.

Николай Меркушкин отметил, что с аналогичной просьбой к нему уже обращалась первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева. «Было принято решение о выкупе детского сада. Первый транш в размере 40 млн рублей поступит собственнику в этом году, другие 40 млн в первом квартале 2018 года. Но детский сад начнет принимать детей уже в сентябре этого года», — сообщил Николай Меркушкин.

Жительницы Самары Наталья Коблова и Елена Иванова пришли к главе региона с просьбой создать в областном центре государственную хоккейную школу. «В последние годы у нас открылось очень много новых ледовых площадок, но централизованной школы, где дети смогли бы заниматься хоккеем, нет», — рассказали они.

Николай Меркушкин заметил, что в ближайшем будущем только в Самаре появится несколько новых ледовых площадок. Так, уже в этом году заработает лед в спорткомплексе «МТЛ Арена-2», в перспективе три ледовых площадки будут работать в Ледовом дворце спорта на ул. Молодогвардейской.

«Мы заинтересованы, чтобы хоккей в Самарской области развивался. Сейчас в регионе есть хоккейная школа только в Тольятти, в Самаре долгое время этим вопросом долгое время вообще не занимались. Школа обязательно будет открыта, возможно, что сможем объявить набор в нее уже в сентябре», — сказал губернатор. Предполагается, что отделение хоккея будет создано на базе ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва № 1».

Директор Сергиевского губернского колледжа Александр Бирюлин обратился к Николаю Меркушкину с просьбой оказать содействие в приобретении оборудования, соответствующего международным стандартам в соответствии с требованиями образовательных программ.

«На базе нашего колледжа будут проводится областные соревнования по сельскохозяйственным дисциплинам World skills, а у нас самый новый трактор выпущен в 2008 году. Стыдно выпускать ребят на соревнования на такой технике на соревнования», — сообщил директор колледжа.

Губернатор поинтересовался суммой, которая необходима учебному заведению для проведения технического перевооружения. Как пояснил Александр Бирюлин, она составляет 4,5 млн рублей.

«В течение 1−1,5 месяцев мы эту сумму найдем. Необходимо, чтобы вы хорошо подготовились к проведению областных соревнований. Кроме того, наше министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает разработать специальную трехлетнюю областную программу развития ведущих техникумов, в которой будет предусмотрено выделение не менее 25 млн рублей на укрепление материально технической базы учебных учреждений, обеспечивающих подготовку кадров для агропромышленного комплекса», — сообщил Николай Меркушкин.

Положительно решился вопрос руководителя садоводческого предприятия «Кутулук» Юрия Хохлова о получении субсидии на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений.

Кроме того, областные власти окажут помощь при захоронении бывших малолетних узников фашистских концлагерей. С такой просьбой к Николаю Меркушкину обратилась председатель реготделения общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» Зинаида Галушко.