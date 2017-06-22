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22 июня, источник: ИА Башинформ

Алмазбек Атамбаев предложил Рустэму Хамитову совместно подняться на Пик Путина

УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в Уфе обсудили возможности развития сотрудничества, в том числе в сфере туризма.

«Надо делать упор на те сферы экономики, где будет быстрая отдача. Сегодня и завтра мы будем обсуждать, где можно сделать прорыв и, я думаю, мы найдем такие точки роста», — сказал Президент Кыргызстана, отвечая на вопросы журналистов по завершении встречи.

По мнению главы Башкортостана, нужно больше поработать над импортом из Кыргызстана к нам в республику. Рустэм Хамитов отметил, что, прежде всего, это фрукты и другие направления, связанные, в том числе, с предоставлением услуг туристической отрасли. Глава региона считает, что «надо летать отдыхать в Кыргызстан. У нас есть альпинисты, которые пока еще небольшими отрядами покоряют семитысячники, но мы думаем, что этот поток должен расти».

«У нас мечта, идея, вместе с Алмазбеком Шаршеновичем взойти на вершину. Но не на самый высокий пик, а на четырехтысячник, мы хотели с Вами подняться», — сказал на пресс-подходе Рустэм Хамитов. Алмазбек Атамбаев предложил подняться на Пик Владимира Путина.

Глава Кыргызстана подчеркнул, что дружественная страна ждет не только альпинистов.

«Мы построили на Иссык-Куле международный аэропорт. Томск, Новосибирск запустили чартеры к нам. Пора и вам запускать. У нас намного будет веселее, чем в Египте или Анталии. Менталитет у нас один, язык у нас официальный тоже русский, наряду с государственным киргизским. Все у нас прекрасно, и песок золотой».

Справка. Пик имени Владимира Путина высотой 4446 метров расположен в горной гряде Тянь-Шаня в Киргизии примерно в 100 км от Бишкека. До недавнего времени пик имел лишь цифровое наименование. В декабре 2010 года группа киргизских депутатов предложила назвать эту безымянную гору именем Владимира Путина. Предложение районных депутатов было поддержано правительством Киргизии. 24 декабря 2010 года премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал законопроект о присвоении географического названия «Владимира Путина» одному из пиков Тянь-Шаня. 17 февраля 2011 года парламент Киргизии одобрил инициативу правительства.

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