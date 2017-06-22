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21:06 (мск), источник: Sputnik.by

Макей не видит разногласий с ЕС по упрощению визового режима

Глава белорусского МИД подчеркнул, что видит стремление к подписанию документов со стороны европейских партнеров.

Источник: AP 2017

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Евросоюз и Беларусь сейчас не имеют принципиальных разногласий по поводу заключения соглашения об упрощении визового режима, заявил в четверг министр иностранных дел республики Владимир Макей.

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Очередной раунд переговоров прошел в Минске 20 июня. Предполагается, что по итогам будет подписан пакет документов о возовом режиме и реадмиссии.

«В ходе диалога мы сблизим позиции — нет никаких принципиальных разногласий», — сообщил Макей, комментируя переговорный процесс с ЕС.

Он также уточнил, что при этом стороны должны урегулировать некоторые технические моменты.

По словам Макея, Беларусь заинтересована в том, чтобы подписать соответствующие соглашения с Евросоюзом. При этом глава белорусского МИД подчеркнул, что видит стремление к этому и со стороны европейских партнеров.

Ожидается, что в результате визы ЕС для белорусов подешевеют. МВД республики уже анонсировало, что шенгенская виза для граждан Беларуси уже в 2018 году будет стоить 35 евро вместо 60.

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