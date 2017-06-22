Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела

Имя снайпера, установившего новый рекорд по меткости в боевых условиях, не разглашается командованием в целях безопасности. Известно только, что выстрел был произведен из винтовки McMillan TAC-50. При этом военнослужащему потребовалось не более 10 секунд, чтобы прицелиться и нажать на спуск.

Как пишет The Globe and Mail, точность выстрела и расстояние при стрельбе были проверены при помощи видеокамер и других средств.