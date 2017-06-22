Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
Родители Фриске ответили на решение суда о взыскании 21 млн руб.
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
20:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела

Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) с расстояния 3540 метров, сообщает The Globe and Mail.

Источник: Reuters

Имя снайпера, установившего новый рекорд по меткости в боевых условиях, не разглашается командованием в целях безопасности. Известно только, что выстрел был произведен из винтовки McMillan TAC-50. При этом военнослужащему потребовалось не более 10 секунд, чтобы прицелиться и нажать на спуск.

Как пишет The Globe and Mail, точность выстрела и расстояние при стрельбе были проверены при помощи видеокамер и других средств.

Читайте также
Прицелы у них не той системы

Долгое время мировой рекорд по подтвержденному смертельному выстрелу принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрису. В 2009 году он поразил двух боевиков запрещенной в России организации «Талибан» с расстояния 2475 метров.

В 2002 году во время операции «Анаконда» в Афганистане канадский капрал Роб Фурлонг застрелил боевика с дистанции 2430 метров. За неделю до этого, в ходе той же операции, другой канадский снайпер Аррон Перри смертельно ранил противника с расстояния 2310 метров.

Несмотря на довольно небольшую численность вооруженных сил по сравнению с США и Великобританией, Канада славится своими снайперами среди армий стран Запада.

Комментарии
2
Алесандр Петров
С трех с половиной км завалить чувака ?! Респект и уважуха , ему и конструктору того ружья .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Леонид Барковский
Можно плевком муху сбить. Но зачем, если есть мухобойка. Ну, а так, в качестве рекорда, ну да,впечатлил, конечно!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Школьник остался недоволен ответом Путина
МИД России счел весьма вероятным, что лидер ИГ убит
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
В Госдуме поддержали введение ареста на 15 суток за мат в семье
СМИ Португалии: Утешение для русских — во всем виноват Роналду
В ФРГ расширили полномочия спецслужб для взлома мессенджеров
Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов
Спорт
«Криштиану сделал из Васина отбивную». Реакция зарубежных СМИ Что пишут газеты о матче Россия — Португалия
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Чиновники: петербуржцы могут накопить на квартиру почти за 7 лет
Сделки с жильем защитит нотариус
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь